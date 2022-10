Deze kleurtjes op de Tesla Model Y worden flink duurder

Nieuwe kleuren op de Tesla Model Y, met ook een anders prijskaartje.

Tesla doet een stoelendans met het kleurenpallet van de Model Y. De Gigafactory in Berlijn is lekker aan de gang en Model Y’s die daar van de band rollen komen in twee nieuwe kleuren verkrijgbaar. Het gaat hier om Quicksilver en Midnight Cherry Red. Beide tinten vervangen kleuren op de Model Y’s die in Fremont gebouwd worden.

Nieuwe Tesla Model Y kleuren

Quicksilver vervangt Midnight Silver Metallic. Terwijl Midnight Cherry Red de nieuwe kleur is in plaats van Red Multicoat. Op termijn krijgen ook de fabrieken in Fremont en Shanghai toegang tot het nieuwe kleurenpallet, weet Teslarati. Je kunt het nieuws dus op twee manieren interpreteren. Gefeliciteerd, je hebt al een Model Y in Midnight Silver Metallic of Red Multicoat en deze kleuren zijn binnenkort niet meer verkrijgbaar. Dus je rijdt iets exclusiefs, soort van. Of: gefeliciteerd, je hebt binnenkort een gloednieuwe kleur op je nieuwe Tesla om indruk te maken op de buurman/vrouw.

Want de nieuwe kleuren zijn inderdaad net even wat anders. Quicksilver lijkt iets lichter uit te vallen, terwijl Midnight Cherry Red een diepere rode gloed heeft. Er zit dus wel gelijk verschil. Uiteindelijk moet je het naast elkaar zien staan om echt de verschillen door te hebben. Misschien bij een Tesla Supercharger of zo, want dat is toch wel bij uitstek de plek om meerdere exemplaren van de Model Y bij elkaar te zien.

Het nadeel is dat de nieuwe kleuren een klap duurder zijn in vergelijking met de oude tinten. Quicksilver gaat 3.000 euro kosten, terwijl je voor Midnight Cherry Red maar liefst 3.200 euro moet bijbetalen. Ter vergelijking, de oude kleuren Midnight Silver Metallic en Red Multicoat respectievelijk 1.600 euro en 2.000 euro kosten.