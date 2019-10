Rico Verhoeven kiest voor 200 pk+ sterke GSX-R1000R

OK Badr, nu jij weer!

Negenvoudig wereldkampioen kickboksen Rico Verhoeven windt er geen doekjes om. De Nederlander heeft zijn motorrijbewijs gehaald en heeft besloten niet in stapjes naar een snelle motor te werken. Verhoeven kiest meteen voor een topmodel in vorm van een Suzuki GSX-R1000R.

Deze tweewieler is goed voor 202 pk op slechts 203 kg. De motorfiets is afgeleid van de GSX-RR waarmee Suzuki aan de MotoGP deelneemt. Verhoeven is niet de eerste bekende Nederlander die samen met Suzuki dit traject doorloopt. Ook Job Smeltzer, beter bekend als DJ La Fuente, heeft via het Japanse auto- en motormerk zijn motorrijbewijs gehaald. Zowel Verhoeven als Smeltzer hebben de lessen gereden bij dezelfde verkeersschool in het Brabantse Oud Gastel. Het kostte Verhoeven enkele weken om het felbegeerde papiertje te behalen. Lees je mee @CasperH?

Al voor een langere periode kriebelde het bij de bokskampioen om zijn motorrijbewijs te halen. Voor zijn 30ste verjaardag kreeg Verhoeven van zijn vrouw een proefles cadeau. De GSX-R1000R is er vanaf 19.999 euro. Het exemplaar van Verhoeven is zwart van kleur, dat lekker afsteekt in combinatie met de blauwe accenten. De bokser moet wel voorzichtig doen met zijn tweewieler. Op 21 december staat Verhoeven tegenover Badr Hari in de (kick)boksring. Dus het opbieden in de publiciteit is begonnen! Rico opent met 200pk, benieuwd naar de volgende zet van Badr.