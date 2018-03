DJ La Fuente stapt over naar twee wielen

Zijn tweewielers de nieuwe vierwielers?

Zijn wij het alleen, of zijn tweewielers aan een opmars bezig onder autoliefhebbers? Nu nieuwe auto’s allemaal semi-autonome eenheidsworst worden, lijken mensen die op zoek zijn naar zoveel mogelijk fun per kilometer gevoelsmatig meer interesse te tonen in motoren. Ik snap de aantrekkingskracht zelf ook wel, vooral toen ik afgelopen weekend weer eens naar de MotoGP zat te kijken. En zoals bekend is collega @dizono al veel langer overgestapt naar wat ‘wij autoliefhebbers’ vroeger beschouwden als de darkside. Misschien wordt het dus tijd om rijbewijs A aan mijn roze pasje toe te voegen.

Een man die dit ook al gedaan heeft, is DJ La Fuente. Deze plaatjesdraaier staat op onze AB-lijst van favoriete DJ’s nog niet boven de Jas, maar hij timmert flink aan de weg. In het verleden kwam hij al eens voorbij toen een halve gare op zijn Ferrari was gaan staan.

De muzikant had zichzelf een belofte gedaan om het motorrijbewijs niet voor zijn dertigste te halen ‘omdat hij zichzelf kent’. Herkenbaar, want ik ben zelf ook bang dat ik de limieten van zo’n buikschuiver zou opzoeken totdat ik een keer over mijn buik head-first tegen een boom aan schuif. Maar goed, daar ben je zelf bij natuurlijk, zeker als je al enkele decennia rondloopt op deze aardkloot.

Dus komt er in de stal van La Fuente binnenkort een snelle Suzuki naast de exoten te staan. Het wordt een GSX-S750A, of de klassieker, namelijk een GSX-R1000R. Wij zouden voor de laatste gaan. Motoren met meer R-en in de naam zijn immers altijd beter, vraag dat maar aan Honda CBR1000RR Fireblade-rijders.