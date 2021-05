McLaren 720S van Rico Verhoeven heeft een nieuwe wrap - Autoblog.nl

En eerlijk; voor een wrap op een McLaren is de kleurstelling nog aardig subtiel

Dat je met je vuisten flink kan verdienen, hoef je aan Rico Verhoeven niet uit te leggen. Hij heeft zo goed geboerd, dat er naast een BMW X7 en een Suzuki GSXR1000R ook een McLaren 720S bij hem op de oprit staat. Niet onaardig.

Maar wat het is met nieuwe auto’s, en zelfs met een McLaren, op een gegeven moment ga je er een beetje aan wennen. Om dan meteen een nieuwe te kopen gaat ook wat ver, maar gelukkig zijn er bedrijven als Absolute Motors om je bolide van een vers laagje gekleurd plastic te voorzien. Voor een fractie van de prijs van een nieuwe, rij je er wel weer even mooi en fris bij.

Waarvan akte. Rico had al ervaring met deze toko, want dezelfde Macca heeft al eerder een ander kleurtje gehad. Origineel oranje, daarna even in het rood-met-zwart en nu dus in deze nieuwe kleur.

Voor een wrap op een supercar, is hij aardig subtiel te noemen. Mocht je je nou afvragen welke kleur er is gebruikt? Da’s groen. Want volgens de wrappers is het Verde Veloce en dat betekent ‘groene snelheid’ in het Italiaan. Of Speed Green in het Engels. Wat je voorkeur ook maar heeft

Normaal gesproken is ondergetekende niet zo’n fan van uiterlijke aanpassingen, maar de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik deze best mooi vind. Voor een supercar vrij subtiel en daar houd ik van. En ik meen het echt. Ik zeg dit niet alleen omdat Rico 2 meter+ is en armen heeft van staal en ik slechts een klein mannetje achter een toetsenbord ben. Nee, ik vind het echt mooi.

Dus, daarom, met z’n allen naar Absolute Motors om zelf ook zo’n wrapje te scoren! Ik ben al onderweg.

Fotocredit: Absolute Motors via Instagram