2021 Suzuki GSX-S1000: ja er zijn nog leuke 4-cilinders! - Autoblog.nl

Leuk al dat geneuzel over 2 en 3 cilinder karakter, maar wat als je gewoon ouderwets een Japanse viercilinder wenst? Suzuki GSX-S1000 en de concurrentie, we nemen ze door.

2021 Suzuki GSX-S1000 prijs bekend

Onlangs stelde Suzuki al de nieuwe 2021 GSX-S1000 voor. Maar pas vanaf deze week is hij ook echt te bestellen. Er is door de Nederlandse importeur Nimag namelijk een prijs op geplakt: € 14.999,- . Voor dat geld krijg je een 999cc viercilinder. Wat vroeger een echte powernaked zou zijn met 152 pk, maar wat tegenwoordig een ‘vlotte motor’ genoemd wordt. Dit aangezien tegenwoordig de powernakeds van KTM’s en Ducati’s zich rondom de 200 begeven.

Maar er is veel te zeggen voor een ‘ouderwetse’ Japanse viercilinder. Stilletjes zijn velen van ons er de motorcarrière mee begonnen. Want met een soepele viercilinder is het makkelijk motorrijlessen. En het is nog maar een kleine 10 jaar geleden dat mensen gewoon goedkeurend knikten als je vertelde dat je een Suzuki Bandit 1200 of een Yamaha XJR1200 in de schuur had staan.

Maar we dwalen af. De wereld staat vol met opwindende 2 en 3 cilinders, maar de 4 cilinder verdient het zijn plek te behouden!

Voor 2021 is het vermogen van de Suzuki toegenomen, bescheiden, maar toch. Van 150 naar 154 pk maar vooral het koppel van 106 Nm is nu bij 250 toeren minder beschikbaar. Makkelijker te rijden noemen we dat dus. Natuurlijk voldoet de Suzuki nu ook aan de Euro5-emissienorm waar zoveel motorblokken op gestruikeld zijn.

Verder ziet de GSX-S1000 er iets agressiever uit, is er een breder stuur gemonteerd voor een iets andere zithouding en kijkt de motor je met een volledige LED-koplamp aan.

Qua techniek is de Suzuki nu ook helemaal bij de tijd met in 5 standen instelbare tractiecontrole. Daarnaast beschikt hij nu over een (uitschakelbare) quickshifter en natuurlijk verschillende rijmodi (3 stuks).

Wat biedt Japan nog meer als het gaat om zware viercilinder?

Yamaha MT10 : vanaf € 15.999,-

Ja, hier hebben we te maken met de duidelijkste exponent van een ‘naked bike’ die eigenlijk toch wel iets meer dan alleen een koplamp heeft.

Maar goed, het is de grootste 4-cilinder ‘naked’ die Yamaha in het segment heeft. Sportiever op het eerste oog dan de Suzuki met een erg gezonde 160 pk uitbrakende viercilinder.

Honda CB1000R : vanaf € 15.298,-

In de Neo-Classic range is het topmodel de Honda CB1000R. Hij ziet er in onze ogen nog iets krachtiger uit dan de Suzuki GSX-S1000 (al is dat een kwestie van smaak).

Maar hij legt het qua koppel en vermogen toch net af met een piekvermogen van 145 pk en een koppel van 104 Nm. Honda kiest er duidelijk voor om niet helemaal mee te gaan in de nog altijd durende rage van koplampen uit het groot insectenboek. Maakt hem wat ons betreft iets tijdlozer.

Kawasaki Z900 : vanaf € 10.699,-

Goedemorgen, u noemt welke prijs? Inderdaad een klap goedkoper dan de Suzuki maar daar staat dan ook tegenover dat de grootste traditionele ‘naked’ 4-cilinder Kawasaki geen model is dat mee kan met de 152 pk van de GSX-S1000.

Deze Z900 beschikt over 125 pk. Kijken we naar de retro gestylede Z900RS dan gaat deze zelfs naar de 111 pk. Maar goed. Het prijsverschil is ook fors ten opzichte van de Suzuki in het voordeel van de Kawa. Groen moet dan wel je kleur zijn…

Er is dus zeker nog iets te kiezen als je voor een ‘ouderwetse’ Japanse viercilinder wenst te gaan.

Foto’s: Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki