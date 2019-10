Dit bedrijf kiest 198 nieuwe BMW 1 Series voor in de lease

De medewerkers gaan een andere aandrijving voelen, want voorheen maakten ze gebruik van de vorige generatie 1 Serie.

Met het verdwijnen van achterwielaandrijving pikt de petrolhead een traantje weg als het gaat om de BMW 1 Serie. Een groot deel van de 1 Serie-rijders zal het verschil niet eens merken, want die gebruiken de auto als een voertuig dat van A naar B moet. De nieuwe 1 Serie valt bij sommige bedrijven in elk geval in de smaak. Zo kiest de internationale accountants- en adviesorganisatie voor deze hatchback.

Leasemaatschappij Alphabet zal de 198 exemplaren van de 1 Serie leveren aan het bedrijf. Een jaar geleden reden de medewerkers nog in een 116i, met de nieuwe generatie 1 Serie is gekozen voor een 116d. Twee dealers in België zijn verantwoordelijk voor het leveren van de auto’s.

De 1 Serie concurreert met onder andere de Mercedes A-klasse, de Audi A3 en de Golf. De A-klasse is een volwaardige concurrent, terwijl de A3 en Golf inmiddels aan vernieuwing toe zijn. Dat laatste gaat ook gebeuren met de Golf 8 die over een niet al te lange tijd gepresenteerd zal worden. Met voorwielaandrijving zijn de verschillen tussen deze auto’s steeds kleiner aan het worden.