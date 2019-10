Erdogan wil dat zijn topmensen VW Passat gaan rijden

Lekker burgerlijk!

De Volkswagen Passat is een begrip onder de Nederlanders. In eerste instantie als familie-auto waar de sleurhut achter kan hangen. Later als bijtellingsmaatje in 2014 met de Passat GTE. Met de populariteit van de Tesla Model 3 is de liefde voor de Passat wat de zakelijke rijder betreft wat gekalmeerd. Volkswagen moet de liefde nu zoeken in Turkije, want president Recep Tayyip Erdogan komt met een pleidooi voor de Passat.

De Volkswagen Groep heeft besloten een nieuwe fabriek te gaan bouwen in Turkije. Uiteraard is Erdogan blij met dit nieuws. Daarop heeft de president besloten dat de topmensen binnen zijn partij Volkswagen moeten gaan rijden. De keuze zou zijn gevallen op de Passat, aldus Bloomberg. De officials van de AK partij gaan over zodra het huidige contract van hun auto afloopt. Dit betekent dat de 19 huidige Audi’s vervangen zullen worden door een Passat. Zou de Passat een betere tüter hebben?

De nieuwe fabriek die er gaat komen moet per 2022 operationeel zijn. Men gaat er onder meer de nieuwe generatie Passat en Skoda Superb bouwen. De fabriek komt aan de Turkse westkust te liggen. De productiecapaciteit bedraagt 300.000 auto’s. Slechts tweederde van de auto’s die er geproduceerd gaan worden blijven in Turkije. De rest zal internationaal verscheept worden.