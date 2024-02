Rijden met Apple Vision Pro in Nederland? Dikke boete!

Je hoeft niet met een Apple Vision Pro te gaan rijden, dan krijg je een dikke boete.

Op het internet vliegen de video’s met de Apple Vision Pro je om de oren. De nieuwste gadget van het Amerikaanse techbedrijf Apple is een ware hit. Een leuk speeltje van 3.500 dollar. Zo’n bril die je een paar weken gebruikt en daarna in de la ligt te verstoffen als de hype is overgewaaid.

Thuis zijn er tal van toepassingen te bedenken waarop je de VR headset kunt gebruiken, maar in de publieke ruimte loop je toch een beetje voor lul met zo’n ding. Desalniettemin zijn er genoeg video’s te vinden van Amerikanen die de Apple Vision Pro overal gebruiken, zelfs tijdens het rijden.

Hier in Nederland hoef je dat niet te proberen. Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers, zegt dat rijden met een Apple Vision Pro op je hoofd in Nederland strafbaar is, aldus het AD. Het valt onder roekeloos rijgedrag, ook wel bekend als artikel 5. Boetes voor de overtreding kunnen oplopen tot 8.700 euro of een gevangenisstraf van maximaal zes maanden.

Nu hoeft Harbers niet bang te zijn dat er veel boetes uitgedeeld gaan worden voor rijden met een Apple Vision Pro. Het product van Apple is niet te koop in Nederland. Je kunt via grijze import het product alsnog aanschaffen, maar inclusief BTW en invoerrechten ben je zo 4.000 euro verder. Dan blijft er nog een heel kleine groep over die het apparaat daadwerkelijk koopt. Laat staan er mee achter het stuur kruipt.

Mocht je een Apple Vision Pro en overwegen om te gaan autorijden, dat kan je dus op een dikke boete komen te staan. Dat is overigens in alle gevallen zo. Of je nu een Meta Quest, Spectacles van Snap of wat dan ook op je neus zet: niet doen. Een niet slimme zonnebril dragen, dat mag wel.