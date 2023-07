Porsche eerste merk met uitgebreidere Apple CarPlay

Meer functies voor Apple CarPlay, Porsche is de eerste.

Een zeer comfortabele vinding is toch wel Apple CarPlay en Android Auto. Kabeltje erin (of draadloos verbinden) en hop, de belangrijkste functies van je smartphone zijn nu te vinden op het infotainmentscherm in de auto. Echt heel uitgebreid werkt het niet, maar daar komt verandering in.

Apple werkt aan een compleet nieuwe generatie CarPlay. Daarbij zullen functies van de auto geïntegreerd worden in het systeem van de Amerikaanse techgigant. Die tweede generatie laat nog even op zich wachten, maar met Porsche heeft Apple CarPlay wel alvast de volgende stap gezet.

Porsche Apple CarPlay

Via de My Porsche App heeft het Duitse automerk als eerste van alle merken een uitgebreidere vorm van CarPlay aan boord. Voor het eerst is het mogelijk om de airconditioning te bedienen via CarPlay. Heb je een EV of hybride, dan kun je ook de status van de batterij aflezen.

Het grote voordeel is dat je niet langer de omgeving van CarPlay hoeft te verlaten. Voorheen moest je terug naar het systeem van de auto zelf om bijvoorbeeld de temperatuur van de airconditioning te wijzigen.

Door deze update is Siri nu ook meer betrokken in het geheel. Door middel van stemcommando’s kan Siri bijvoorbeeld de airco harder of zachter laten blazen. Ook zijn er een aantal programma’s voor de climate control geïntegreerd in CarPlay onder de namen relax, warm up en refresh.

Dat deze uitgebreidere vorm van Apple CarPlay naar meer automerken komt is wel de verwachting, maar Porsche is in elk geval de eerste. Het systeem debuteert op de nieuwe Porsche Cayenne en komt in een later stadium ook naar de andere modellen van het merk uit Zuffenhausen.