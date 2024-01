Hier rijden de meeste dronkenlappen in Nederland

Het aantal boetes voor rijden met een slok op per gemeente in kaart gebracht.

Officieel mag je in Nederland met een biertje op achter het stuur plaatsnemen. Iedereen dat het beter is om dat niet te doen. Toch zijn er altijd automobilisten die het wel doen en het zeker niet bij één of twee biertjes laten. Ladderzat achter het stuur kruipen is helaas geen uitzondering.

Boetes rijden met een slok op

Bij Independer hebben ze op basis van de meest recente politiecijfers in kaart gebracht waar de meeste boetes voor rijden onder invloed worden uitgedeeld. In 2023 werden er iedere dag 110 boetes voor rijden onder invloed uitgedeeld, aldus de cijfers. In totaal ging het om 42.799 boetes. Een flinke stijging in vergelijking met een paar jaar geleden. Toen ging het nog om 32.500 boetes.

Of er daadwerkelijk meer alcomobilisten zijn is moeilijk te zeggen. Meer handhaving kan ook zorgen voor meer boetes. Conclusies verbinden aan dit soort statistieken blijft altijd een dingetje.

De grootste stijging van het aantal boetes was in het altijd gezellige Noord-Brabant. Wellicht dat de Brabanders met iets te veel gezelligheid zijn gaan rijden. Er zijn 66,5% meer boetes uitgedeeld. Een behoorlijke stijging. In totaal werden er 6.192 boetes uitgedeeld in de provincie. De meeste boetes voor rijden onder invloed komen op het bordje van Zuid-Holland (11.282). Gevolgd door Noord-Holland (7.371).

Per gemeente werden de meeste bekeuringen uitgeschreven in Oostzaan, Noord-Holland. Op twee staat Maashorst in Noord-Brabant. En op drie Wassenaar, Zuid-Holland.

Oostzaan (Noord-Holland): 119,4 bekeuringen per 10.000 15-plussers Maashorst (Noord-Brabant): 76,1 bekeuringen per 10.000 15-plussers Wassenaar (Zuid-Holland): 67,5 bekeuringen per 10.000 15-plussers Valkenburg a/d Geul (Limburg): 63 bekeuringen per 10.000 15-plussers Bergen (Limburg): 61,8 bekeuringen per 10.000 15-plussers Schagen (Noord-Holland): 60,1 bekeuringen per 10.000 15-plussers Gennep (Limburg): 54,1 bekeuringen per 10.000 15-plussers Zandvoort (Noord-Holland): 53,5 bekeuringen per 10.000 15-plussers Zoetermeer (Zuid-Holland): 51,8 bekeuringen per 10.000 15-plussers Laren (Noord-Holland): 51,7 bekeuringen per 10.000 15-plussers

Dat rijden met een slok op niet slim is hoeven we je hopelijk niet uit te leggen. De gevolgen kunnen je jarenlang achtervolgen als het mis gaat. Denk aan een verkeerde afloop naar een door jou veroorzaakt ongeval. Afgezien daarvan zien verzekeraars je ook niet meer graag. Een autoverzekering afsluiten na het veroorzaken van een ongeval door alcohol is vrij lastig. Kortom: laat de sleutels lekker liggen óf kies voor verdunningslimonade. Kun je ook een leuke avond hebben.

Foto: een onschuldige Lambo in Amsterdam via @jeppie op Autoblog Spots