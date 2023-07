Apple Car toch niet dood: komt er alsnog aan

Hebben jullie ook de behoefte aan de Apple Car? Het bedrijf uit Cupertino denkt van wel.

Het is met veel EV-startups hetzelfde: mooie plannen waar uiteindelijk niet zoveel van terechtkomt. Natuurlijk, er zijn uitzonderingen als Tesla, Lucid en Rivian. Maar over het algemeen zijn er minimaal net zoveel bedrijven die het niet redden, zoals Lordstown Motors, Faraday Future en Detroit Electric. Ken jij ze nog?

In veel gevallen komt het door een gebrek aan financiële middelen om de productie op gang te krijgen. We zijn dan nog niet eens aangekomen op de vraag of de markt er ook daadwerkelijk op zitten te wachten.

In dit opzicht is het bijzonder dat de Apple Car er nog niet is gekomen. Apple heeft namelijk enorm veel geld, technologische knowhow én ze weten over het algemeen precies wat de markt wil. Sterker nog, de tech-reus heeft diverse malen producten gelanceerd waarvan het publiek niet eens wist dat ze het wilden hebben.

Springlevend

Maar wat blijkt, niets is minder waar. De Apple Car is niet dood, maar springlevend! Dat zegt Dan Ives, markt-analist en de Managing Director bij Webush Securities in een interview met CNBC. De Apple Car is door Apple zelf nooit officieel bevestigd, maar dat zegt in principe niet zoveel. Apple heeft wel vaker teams die werken aan projecten die niet altijd doorgang vinden.

Volgens Ives is het namelijk niet zozeer de vraag of de techgigant met een auto komt, maar wanneer. Autonomie staat blijkbaar erg hoog op het prioriteitenlijstje en Level 5 autonomie is op dit moment lastig met de stand van de huidige technologie. Apple schijnt er wel aan te werken en het systeem moet beter functioneren dan Super Cruise van General Motors of FSD van Tesla.

Apple komt dus toch, maar wanneer?

Volgens Carbuzz is de komst van de Apple Car telkens realistischer. Volgens de kwaliteitspublicatie heeft Apple de laatste maanden alsnog veel automotive patenten aangevraagd. Carbuzz stelt dat auto’s tegenwoordig veelal van dezelfde aandrijflijnen voorzien zijn en de focus op software, user experience en design belangrijker zijn dan ooit. Toevallig zijn dat de punten waar Apple excelleert.

Ook zijn er telkens meer toeleveranciers van Apple – zoals Foxconn dat de iPhones produceert – zich aan het differentiëren en focussen ze zich op het produceren van onderdelen van auto’s. Dan is het dus de vraag wanneer. Aanvankelijk sprak men van 2024, maar de laatste berichten spreken van marktlancering in 2026. Nog eventjes wachten, dus.