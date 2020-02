Rijden op het nieuwe F1-circuit van Zandvoort

Afgelopen week toonden we al een ‘bouwrondje’ over het nieuwe asfalt. Vandaag was de eerste trackday.

Op uitnodiging van Veronica Verkeersschool waren we vandaag te gast op de Driving-Fun trackday op het nieuwe circuit Zandvoort. Het eerste officiële ‘evenement’ op het nieuwe asfalt. Het weer zat niet echt mee, maar we mochten even achter het stuur kruipen voor een paar rondes.

In vergelijking met de laatste Junkyardrace van 2019 is het circuit natuurlijk duidelijk aangepakt. De kombochten zijn een bijzondere toevoeging aan het circuit. Auto’s die het rechte stuk opkomen vanuit de Arie Luyendijk bocht zien er indrukwekkend uit. Vanachter het stuur ligt het helemaal aan je auto, de omstandigheden en je lef hoe spannend het wordt.

De Hugenholtzbocht is misschien wel de grootste verandering op het nieuwe circuit Zandvoort. Komend uit de pits voeg je pas na de Tarzanbocht in (voorheen deed je dat net ervoor). Vervolgens is de Gerlachbocht schijnbaar ongewijzigd en dan is er opeens de nieuwe situatie in de Hugenholtzbocht. Er is heel veel ruimte, zoveel dat je de eerste paar rondes echt moet kiezen wat je met deze bocht aan wilt vangen. Wat Jan Lammers vorige maand op de mediabriefing vertelde lijkt ook niet volledig uit de lucht gegrepen: “je kunt er naast elkaar in en dan is het de vraag wie het meeste lef heeft.” Deze bocht zou best wel eens wat spektakel op kunnen leveren in mei.

Kijk mee met een rondje op het nieuwe circuit Zandvoort. Wij pikten even een zitje in bij deze rijschool die deze circuit-experience aanbiedt als extra module tussen de reguliere autorijlessen door. Maar ook wij ontkwamen niet aan de aanwijzingen van de instructrice..

Met dank aan Veronica Verkeersschool voor de uitnodiging.