Met deze Ford Raptor kun je daadwerkelijk racen

Een bedrijfswagen omtoveren tot volbloed raceauto? Met de Ford Raptor is dat geen probleem.

Doordeweeks je werkzaamheden uitvoeren en in het weekend het circuit op. Met een Volkswagen Caddy of een Ford Transit is dat niet aan te raden. De Ford Raptor moet die uitzonderlijke combinatie wel kunnen bieden. Daar is dit voertuig een goed voorbeeld van.

Wat je ziet is een Ford Raptor gebouwd om deel te nemen aan de Zuid-Afrikaanse Cross Country Series. Dit is een FIA racekampioenschap op uitdagende offroad wegen. Het automerk deed al eerder mee aan dit kampioenschap met een Raptor, maar in dit geval gaat het om de geheel nieuwe Raptor.

Het oude model had nog een 5.0-liter V8. De nieuwe Raptor die Ford gaat gebruiken heeft een 3.5-liter EcoBoost V6 onder de kap, afkomstig uit de F-150. Een ander groot verschil is dat deze motor een stuk verder naar achter is geplaatst voor een betere gewichtsverdeling. Uiteraard heeft de Raptor vierwielaandrijving. Er is gekozen voor remmen van Brembo met waterkoeling op de achterste klauwen van deze niet bepaald kleine bestelbus.

Met dit motorblok heeft Ford meteen een primeur te pakken. Ze zijn de allereersten die gebruik maken van een turbomotor binnen de Cross Country Series. Halverwege het seizoen worden de oude Rangers met de 5.0 V8 vervangen voor de nieuwe exemplaren. De eerste raceweekend van het nieuwe kampioenschap is dit weekend in Dullstroom in de Zuid-Afrikaanse provincie Mpumalanga