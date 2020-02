Audi maakt de e-tron bijna 10k goedkoper

Opmerkelijk bericht uit Ingolstadt: de Audi e-tron 50 quattro – de goedkoopste e-tron – is nu te koop voor 62.700 euro. De Sportback-versie is zo’n 2,5 duizend euro duurder.

Deze schrijver dacht de economielessen van de middelbare school goed begrepen te hebben, maar begint daar nu aan te twijfelen. Audi is de laatste tijd namelijk lichtelijk negatief in het nieuws geweest, vanwege de e-tron. Audi heeft haar fabriek in Brussel immers een paar keer moeten sluiten, vanwege problemen met toeleveranciers. Of, in simpelere woorden: ze hebben niet genoeg accu’s.

Ze zijn dus auto’s aan het produceren, maar niet zo hard als ze zouden willen. Deze auteur dacht dat je in zo’n gevallen dan de vraag wil temperen, maar kennelijk denkt Audi daar anders over. Eind vorige week toonden ze immers de S-modellen nog. Nu maakt Audi zelfs bekend de e-tron 50 quattro bijna tienduizend euro goedkoper te maken?

Dit model is nu namelijk te bestellen voor 62.700 euro. Dan krijg je de edition-uitvoering, met LED-voor- en achterlichten, adaptieve luchtvering, automatische airconditioning, elektrisch bedienbare achterklep en nog meer spul. De Sportback 50 quattro kost nu 65.100 euro. Qua bijtelling betaal je respectievelijk tenminste 295 en 317 euro.

Met de 50 quattro krijg je een 71 kWh-accupakket en een WLTP-actieradius van 341 kilometer. De elektromotoren leveren 313 pk en 540 Nm koppel, waardoor de 50 quattro in 6,8 seconden kan accelereren naar 100 km/u. De topsnelheid is 190 km/u. Via 120 kW is de accu binnen een half uur naar 80 procent op te laden. Dit geld voor zowel de Sportback als de reguliere e-tron.

Voorheen kostte de e-tron 50 minimaal 71.900 euro. De 55 quattro, met meer actieradius (411 km) en snelheid, kostte 84.100 euro. Ook de 55 quattro is in prijs omlaag gegaan, de goedkoopste kost nu 78.850 euro. De goedkoopste e-tron 55 Sportback kost op moment van schrijven 81.250 euro.

Jaguar I-Pace

Zoals gewoonlijk pakken we wat concurrenten van de Audi. Een daarvan is de Jaguar I-Pace. Die is nu te koop voor 81.800 euro en heeft een WLTP-actieradius van 470 kilometer. Nul-naar-honderd is binnen 4,8 seconden geklaard.

Mercedes-Benz EQC

De Mercedes-Benz EQC is iets goedkoper dan de Jag, met 76.835 euro. De actieradius van deze auto is 417 kilometer, op basis van stadsverkeer. Qua vermogen heeft de EQC 408 pk en 765 Nm koppel. Daarmee is de EQC binnen 5,1 seconden naar de honderd.