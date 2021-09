Rijden op het spoor mag niet. Resultaat: celstraf!

Dan weet je dat rijden op het spoor ook niet meer mag tegenwoordig.

In principe hebben we allemaal een redelijk goed gevoel bij wat wel en niet mag in het verkeer. Ook kunnen we allemaal behoorlijk goed inschatten wat de repercussies zijn als het verkeerd gaat (of het bewust toch doen).

Dus te hard rijden, een keertje de richtingaanwijzer niet gebruiken, inhalen waar het niet mag en ga zo maar door. Diverse overtredingen waarbij je weet dat moedertje staat een financiële incentive eist als je betrapt wordt.

Stom idee

Maar hoe zit dat met rijden op het spoor? Het lijkt een heel stom idee. Dan spoor je echt niet. Waarom zou je het in hemelsnaam doen? Maar toch, stel dat je het doet: wat is dan de strafmaat?

Nou, die is heel erg fors! Een meneer in Engeland reed bijna een kilometer op het spoor. Daarbij passeerde hij zelfs een heus perron van een treinstation! Uiteraard was er een camera aanwezig die de bijzondere gebeurtenis vast kon leggen. Daardoor kon de politie van Birmingham deze persoon in de kraag vatten.

15 maanden cel voor rijden op het spoor

De strafmaat? Maar liefst 15 maanden cel! Dan denk je dat de bestuurder een geldboete ontloopt, maar niets is minder waar. Hij moest ook een ‘slachtoffer’ 156 euro betalen. De bestuurder in kwestie, de altijd heldere Aaron O’Halloran, ontkende dat hij in de auto zat terwijl dit gebeurde.

De rechter oordeelde echter dat o’Halloran wel degelijk achter het stuur zat en dat hij de 15 maanden goed kan gebruiken om zijn eigen idiote acties te reflecteren. De idiote acties hebben ertoe geleid dat er meer dan 8 uur vertraging was en voor 23.000 pond aan schade aan het treinspoor. Gelukkig raakte niemand gewond.

Via: AD.nl