Alfa Giulia en Stelvio 6C speciaaltjes maken je dag

Je kunt nu niet meer boos zijn op Juffrouw Jannie of buurman Bolderbast. De Alfa Giulia en Stelvio 6C-uitvoeringen zijn namelijk gearriveerd.

De gaafste betaalbare auto op dit moment is misschien wel de Alfa Romeo Giulia. Een mooi uitgebalanceerd onderstel, ragfijne besturing, potente motoren en een redelijk goede prijs-kwaliteit-verhouding. Gek genoeg is het nog niet genoeg om mensen uit hun 3 Series te jagen.

Toevallig is ondergetekende op dit moment in Italië en daar is het kopend publiek iets chauvinistischer ingesteld. De Giulia’s en Stelvio’s zijn ruim vertegenwoordigd op de wegen in Umbrië.

Alfa Giulia en Stelvio 6C Villa d’Este Limited Edition

Speciaal voor beide modellen heeft Alfa Romeo nu een speciale uitvoering, de ‘6C Villa d’Este’-limited edition. Deze auto’s geven een hoedtik aan 6C 2500 SS Coupé uit 1949. Om even lekker weg te dromen, hebben we een paar afbeeldingen van die auto voor je hierboven in een gallery gezet.

De veranderingen zijn subtiel, luxueus en zeer Italiaans. Zo is de Rosso Etna-lak in drie lagen aangebracht, zodat deze nog dieper is. In plaats van hoogglans zwarte details, zijn deze versies voorzien van aluminium raamlijsten. De Stelvio is voorzien van schitterende 21 inch lichtmetalen wielen. De Giulia rolt op 18 inch velgen.

Feestje

In het interieur gaat het feestje verder met de Giulia en Stelvio 6C-edities. Je krijgt namelijk het uitgebreide leerpakket. Het leer is overal, zelfs op het dashbaord. Uiteraard met fraai contrastrerende stiksels. Om aan te geven dat je in iets bijzonders rijdt, is op zowel de hoofdsteunen als op het dashboard een 6C-logo geborduurd.

Qua motoren heeft de Giulia 6C een 2.2 JTDm met 180 pk of een 2.0 Turbo met 200 pk. In beide gevallen heb je standaard achterwielaandrijving en een achttraps automaat. De Stelvio 6C heeft een 2.2 JTD met 210 pk of een 2.0 Turbo met 280 pk. Ook hier is de ZF automaat standaard, evenals Q4-vierwielaandrijving.

Of deze uitvoeringen ook naar Nederland komen, is niet bekend.