Vaarwel Racing Point, hallo Aston Martin F1 - Autoblog.nl

Nieuw jaar, ‘nieuw’ F1-team: Racing Point is vandaag officieel omgedoopt tot Aston Martin F1.

Het is 2021 en dat betekent dat een oude naam terugkeert in de Formule 1. Na 61 jaar afwezigheid maakt de naam Aston Martin F1 een comeback in de Formule 1. Je zou kunnen zeggen ‘What’s in a name?’, maar zeg nou zelf: Aston Martin F1 klinkt een stuk beter dan Racing Point. En waarschijnlijk ziet de livery er straks ook een stuk gaver uit.

Zandvoort

Hoewel Aston Martin een iconische naam is – ook qua autosport – hebben ze in de koningsklasse nooit succes gehad. Aston Martin F1 heeft überhaupt maar een handjevol races gereden, in 1959 en in 1960. Aston Martin maakt zijn F1-debuut op Zandvoort, met Carroll Shelby en Roy Salvadori als rijdersduo. Beide coureurs stonden binnen de kortste keren stil met motorproblemen. De daaropvolgende races waren evenmin een succes en Aston Martin F1 heeft nooit een punt weten te pakken. Ondanks de klinkende naam kan het nieuwe Aston Martin F1 dus niet pronken met successen uit het verleden.

Offline

Het seizoen gaat (volgens de huidige planning) pas 21 maart van start, maar het team heeft alles wat met Racing Point te maken heeft per vandaag al offline gehaald. Op de social mediapagina’s van Racing Point prijkt nu het logo van Aston Martin op een achtergrond in de kleur – jawel – British Racing Green.

Livery

Er is nog niets officieel bekend gemaakt over de kleuren van de nieuwe livery, maar dat laatste lijkt een sterke hint te zijn. In een animatie op Twitter die de introductie van de nieuwe naam vergezelt, zien we naast groen ook gele lijnen terug. Het lijkt er dus sterk op dat de nieuwe livery British Racing Green wordt met gele accenten. Lance Stroll hintte daar eerder ook al naar. Daarmee zou het zomaar een van de gaafste liveries van het veld kunnen worden.

Introducing the Aston Martin Formula 1 Team.



61 years after we last competed in @F1, Aston Martin is back on the grid in 2021.



Follow @AstonMartinF1 to stay up to date with the action this year.#AstonMartinF1 pic.twitter.com/PWzsApWjXM — Aston Martin (@astonmartin) January 1, 2021

Vettel

Wat betreft de poppetjes achter de naam verandert er weinig. Uiteraard is er wel een hele belangrijke wisseling van de wacht: Perez die plaatsmaakt voor Vettel. Aangezien we inmiddels weten dat Perez terecht kan bij Red Bull is dit waarschijnlijk voor beide heren een upgrade. Slechter dan bij Ferrari kan het haast niet gaan voor Vettel. Het zou mooi zijn als de viervoudig wereldkampioen nog wat kan laten zien bij Aston Martin, zodat hij de F1 met opgeheven hoofd kan verlaten.

Safety car

Een leuke bonus die gepaard gaat met de naamswijziging zijn de safety cars. Naar alle waarschijnlijkheid zullen Mercedes en Aston Martin namelijk telkens stuivertje wisselen. Bernd Mayländer zal daarom waarschijnlijk ook blij zijn dat Racing Point Aston Martin is geworden. Niet dat hij wat te klagen heeft, maar een beetje afwisseling is altijd leuk.