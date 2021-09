De voormalige snelste productieauto krijgt een make-over

Het is sinds kort niet meer de snelste auto ter wereld, maar deze Koenigsegg Agera RS is nu wel de snelste Art Car ter wereld.

Er zijn meer hypercars dan ooit. In 2005 had de Bugatti Veyron nog weinig concurrentie te dulden, maar inmiddels zijn er veel meer kapers op de kust. Diverse fabrikanten hebben hun pijlen gericht op dezelfde felbegeerde titel: die van snelste productieauto ter wereld.

Aangezien de techniek niet stilstaat duurt het tegenwoordig niet heel lang voor zo’n record verbroken wordt. Wat dat betreft is het verwonderlijk dat het record van Koenigsegg uit 2017 nog zo lang overeind is gebleven. De Zweden reden dat jaar met de Agera RS 447,19 km/u, genoeg om het record van de Veyron Super Sport te verbreken.

Sindsdien heeft Bugatti niet stilgezeten. Integendeel, met de Chiron Super Sport 300+ hebben ze een buitengewoon indrukwekkende snelheid van 490,48 km/u geklokt. Die telt alleen niet mee, omdat het nog om een preproductiemodel ging.

Het was daarom niet Bugatti, maar SSC die dit jaar het record van Koenigsegg afpakte. Daar is het nodige om te doen geweest, aangezien de claim in eerste instantie vals bleek te zijn. Zoals het er naar uitzag niet eens met opzet, maar de Amerikanen sloegen wel een modderfiguur. Uiteindelijk pakten ze bij een herkansing alsnog het record.

Terug naar de Koenigsegg Agera RS. Die is nu niet meer de snelste productieauto ter wereld, maar wél de snelste Art Car ter wereld. De auto is namelijk voorzien van een kunstwerk van de Taiwanees-Amerikaanse kunstenaar James Jean. Die heeft de hypercar niet echt als canvas gebruikt, want dat zou toch een beetje zonde zijn van zo’n unieke auto. Daarom is het ‘gewoon’ een wrap over de originele donkerrode lak. Art Car is dus een groot woord, maar soit.

De aanleiding voor deze creatie is het 20-jarig bestaan van de stichting ‘Festival of Children’, die zich inzet voor – je raadt het al – kinderen. Om het jubileum luister bij te zetten werd deze Koenigsegg Agera RS Art Car in het leven geroepen. Maar laten we wel wezen: deze Koenigsegg heeft absoluut geen wrap nodig om speciaal te zijn.

Foto’s: Instagram James Jean