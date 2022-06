Recordprijs benzine: auto blijft vaker staan

Nederlanders denken wel een tweede keer na voordat ze in auto stappen. De benzine staat op een recordprijs.

Het is vandaag officieel. Er is een nieuw record bereikt. De accijnsverlaging op de brandstoffen was een doekje voor het bloeden. Inmiddels betaal je voor een litertje benzine meer dan het vorige record mét accijns.

Brandstofprijzen

Het vorige record werd een aantal maanden geleden in maart bereikt. Toen werden Nederlanders geconfronteerd met een adviesprijs van 2,502 euro voor een liter E10. Het record is vandaag gesneuveld met een nieuwe prijs van 2,504 euro. Bij een lokale pomp kun je nog wel tanken voor onder de 2,50 euro per liter. Voor E5 (Euro98) zie je bij sommige premium merken al gerust 2,75 euro per liter op de borden staan.

De dieselprijs lag gisteren nog op 2,189 euro per liter. Ook deze prijs is verder gestegen naar 2,221 vandaag.

Auto blijft vaker staan

De stijgende prijzen heeft ervoor gezorgd dat Nederlanders bewuster nadenken over het wel of niet pakken van de auto. Sowieso speelt dat de afgelopen jaren al een rol. Meer dan de helft van de landgenoten denkt in de afgelopen drie jaar na over het bewust kiezen van een vervoersmiddel, aldus RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck in de Telegraaf op basis van een onderzoek.

Pakten we voorheen nog de auto voor een kleine boodschap, nu zul je sneller de fiets overwegen. Zeker als het gaat om een ritje met een korte afstand. Het grote probleem is dat op de langere afstanden de auto nog altijd koning is.

Gebrek aan goede alternatieven

Zeker voor inwoners van kleinere dorpen is er een gebrek aan een goed alternatief. Kiezen tussen twee keer overstappen op de bus voordat je in de trein zit óf gewoon met de auto gaan. Hoe duur de benzine ook is, de keuze is dan snel gemaakt.