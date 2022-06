Enyaq Coupé iV nu beter verkrijgbaar

De Skoda Enyaq Coupé iV is nu in meer uitvoeringen te krijgen

We kunnen wel zeggen dat de Skoda Enyaq iV een groot succes is. Het is zo’n auto die onder aan de streep buitengewoon goed scoort. Veel ruimte, prima prestaties, rijke uitrusting en een behapbare prijs.

Daarbij is de accu goed genoeg voor een redelijke actieradius en vlotte laadtijden. In Nederland staan we ervoor in de rij. Er zijn namelijk nu al meer Enyaqs verkocht dan van andere Skoda’s. Denk aan de de Yeti, Felicia, Roomster en Scala. Om er maar een paar te noemen.

Meer versies naast de RS

We gaan ervan uit dat de populariteit alleen maar zal toenemen van de grote elektrische crossover van Skoda. De Enyaq Coupé iV kun je nu ook krijgen met andere motoren en uitvoeringen. Voorheen was er maar eentje leverbaar de RS. Andersom gold hetzelfde. Als je de RS wilde, moest je kiezen voor de Coupé.

We zeggen wel Coupé, maar het is natuurlijk een vijfdeurs crossover met ietsje minder hoofdruimte en bagageruimte dan de gewone versie. Het ziet er in elk geval vlotter uit, alhoewel er dus een gedeelte aan functionaliteit verloren gaat.

Uitvoeringen Skoda Enyaq iV Coupé

Je kan- naast de RS dus – kiezen uit drie uitvoeringsniveau’s en twee aandrijflijnen. Er is een standaarduitvoering, de Business Edition en de Business Edition Plus. Die je kun je combineren met een 180 pk sterke elektromotor (en 58 kWh accupakket) of een 204 pk sterke elektromotor (en 77 kWh accupakket).

Handig: je kan ook de luxe uitvoering met de kleine accu bestellen of een kale versie met dikke motor. Dat is bij EV’s lang niet altijd het geval. Een Sportline-versie gaat er ook komen, maar staat nog niet in de configurator.

Je kunt alle andere uitvoeringen van de Enyaq Coupe iV nu samenstellen in de configurator en meteen bestellen bij de betere Skoda-dealer. De vanafprijs is 51.690 euro.