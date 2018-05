Rimac verkocht meer auto’s door crash Richard Hammond

De crash van de televisiepresentator was een goede move voor de zaken van Rimac.

Bijna een jaar geleden kwam het nieuws naar buiten dat Richard Hammond een Rimac Concept One had gesloopt tijdens opnames voor The Grand Tour in Zwitserland. De Hamster spendeerde enige tijd in het ziekenhuis en hij mag van geluk spreken dat hij er nog zo goed vanaf is gekomen. Het afgelopen seizoen van The Grand Tour werd volop gebruikt door zijn collega’s om te grappen en grollen over het ongeluk van Hammond.

De crash bracht niet alleen The Grand Tour wereldwijd onder de aandacht, maar had ook gevolgen voor Rimac. De interesse naar het autobedrijf nam toe en Kreso Coric, hoofd van marketing bij Rimac, zegt tegenover Autocar dat ze op de dag van het incident drie auto’s hebben verkocht. Coric spreekt over de beste marketing ooit.

Op dit moment zijn ze bij Rimac druk met de nieuwe C_Two. De elektrische supercar werd in maart voor het eerst aan het publiek in Genève getoond. Je vraagt je wellicht af hoe zo’n kleine speler als Rimac kan overleven als bedrijf in deze concurrerende industrie. Wel, dit heeft voornamelijk te maken met de technologie die ze ontwikkelen. De Concept One, de C_Two en andere modellen die gaan volgen van het merk zijn een bijzaak. Op dit moment verdient Rimac voornamelijk zijn brood met het leveren van technologie aan andere merken. Zo hebben onder meer de Aston Martin Valkyrie, de Koenigsegg Regera en de elektrische E-Type Concept Zero (die van de bruiloft van prins Harry en Meghan Markle) techniek van Rimac onder de kap.

De eerste mules van de nieuwe C_Two moeten in de tweede helft van 2018 operationeel zijn. Volgend jaar zullen de eerste 18 prototypes van de band rollen. In januari 2020 krijgen klanten vervolgens de C_Two geleverd. Rimac gaat dan vier auto’s per maand bouwen.