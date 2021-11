KW maakt van je Tesla Model Y een Model 3

Met dank aan KW kun je van je Tesla Model Y een Model 3 maken, voor als je dat om wat voor reden dan ook wil.

Soms is een auto ontwerpen heel simpel. Tesla lijkt niet moeilijk te hebben gedaan over het ontwerp van de Model Y. Ze hebben een Model 3 gepakt en hem iets hoger op de poten gezet, om het even simpel te zeggen. Dat natuurlijk omdat het concept van de Model 3 goed werkte en SUV’s helemaal heet zijn, dus op zich is het logisch dat de Model Y een welbekend concept is.

Model Y naar Model 3 met KW

Wat nou als je een Model Y hebt gekocht, maar uiteindelijk toch de verlaagde veren van de Model 3 toffer vindt? Dan kun je een schroefsetje van KW Performance voor de Tesla Model Y overwegen. Zij verlagen namelijk de Model Y voor je waardoor het stiekem net een Model 3 is. Zo simpel kan het zijn.

Verlaagd

Het gaat in totaal om 25 tot 50 mm verlaging, je mag zelf de KW schroefset voor de Tesla Model Y instellen. Volgens KW werkt het prima voor de Tesla-SUV en wordt het rijgedrag er significant strakker van. De KW veren bleken populair voor de Model 3 en dus was de keuze om ze naar de Model Y over te zetten snel gemaakt.

KW beweerde eerder dat de Tesla Model 3 door zijn verlaging ook nog eens een betere actieradius kreeg. Datzelfde lijkt toepasbaar te zijn op de Tesla Model Y met de KW schroefset. Het is misschien dus nog een verstandige koop ook. Je kunt de schroefset krijgen voor beide varianten van de Model Y (Long Range en Performance). De volledige onthulling vindt plaats tijdens de Essen Motor Show in december, waarschijnlijk zullen dan ook de prijzen worden aangekondigd.