Rimac Nevera – rijtest en video

Een elektrische hypercar met 1.914 pk. Dit is de Rimac Nevera in een rijtest video.

Met de komst van de elektrische auto zijn het aantal pk’s opeens in een noodversnelling gekomen. Meer dan 1.000 pk aan vermogen is verkrijgbaar in een Amerikaanse zakensedan (Tesla, Lucid) en bijna het dubbele tref je aan in de Rimac Nevera. Het wonderkind van Mate Rimac, wat begon als Concept C_two. Die laatste is weer een doorontwikkeling van de Concept One.

Prestaties en ervaring

Elke Rimac Nevera zou met een pakje paracetamollen moeten komen. De prestaties van de elektrische auto zijn niet te bevatten voor je brein. De Rimac accelereert in 1,9 seconden naar de 100 km/u. Blijf je het pedaal vloeren is zelfs een 0-300 km/u tijd van slechts 9,3 seconden mogelijk. Bizarre getallen. Wouter kreeg de kans dit zelf te ervaren.

Aan boord van een Rimac Nevera op een drukke dinsdagmiddag in Rotterdam. Nee, niet het meest briljante recept om een 1.914 pk sterke hypercar te ervaren. Maar op zo’n uitnodiging gaat ieder weldenkend mens ook geen nee zeggen. En zelfs met de korte kennismaking van deze Nevera was onze presentator onder de indruk.

Rimac Nevera rijtest video

Tegelijkertijd brengt het een vraag naar boven. Is het allemaal niet te veel van het goede? Waar ligt de grens eigenlijk van wat acceptabel en leuk autorijden is? Levensvragen, we weten het. Meer info over de auto zelf, de aandrijflijn en het rijden zie je in de Rimac Nevera rijtest video.