Zo stelen Spaanse señors jouw prijzige Porsche! [video]

Schandalig! Spaanse señors zijn hondsbrutaal en beroven je door je banden lek te prikken.

Het is vakantie, dus dat betekent dat je weer de toerist mag gaan uithangen. Wij Nederlanders zijn gewend om dan richting het zuiden van dit continent te kruisen. Met name Frankrijk en Spanje zijn in trek. Maar mocht je naar dat laatste land gaan, moet je goed uitkijken, want dieven hebben nu wel heel erg brutale methoden om toeristen te beroven.

Wat ze doen, bij de vele tolpoortjes rijden ze vrij dicht op hun voorganger. Vervolgens stappen ze onopvallend uit hun auto en sluipen ze naar jouw achterband om deze lek te prikken. Je rijdt niets vermoedend de tolpoort uit en je komt er wat later achter dat je een lekke band hebt.

Mossos

Daaropvolgend parkeer je de auto op de vluchtstrook, waar de bandenprikkers ook stoppen om je te beroven van waardevolle spullen.

In de video – vrijgegeven door de Mossos – hieronder zie je hoe dat het geval is met een Nederlandse Porsche Cayenne. Je ziet dat de bestuurder bezig is met het betalen van tolgeld en dus totaal niet doorheeft dat er rechtsachter iets gebeurt.

Spaanse señors

Helaas (of misschien wel gelukkig) zien we niet wat er daarna gebeurt. De Porsche-bestuurder zal vrij snel een melding krijgen dat de bandendruk rechtsachter niet goed is. Vaak wordt er dan aangeraden om de auto zo snel mogelijk stil te zitten en op zoek te gaan naar een parkeerplaats om de band te wisselen of repareren.

Mocht je hiermee te maken krijgen, zorg dan altijd dat je een degelijke houten honkbalknuppel bij je hebt. Eh, wacht, correctie, zorg ervoor dat je de auto parkeert bij een drukke omgeving. Denk aan een tankstation of een McDonald’s. Dus absoluut niet langs de vluchtstrook of een afgelegen parkeerplaats.

Via: Autorai.nl