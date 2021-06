Ringrecord voor Cayenne 'GT5' (of andere naam) - Autoblog.nl

Er is een nieuw Ringrecord voor de Cayenne. We weten alleen niet precies welke versie het is. Wél weten we precies hoe snel deze is.

Porsche is lekker bezig op de Nürburgring. Op dit moment is men de Porsche 911 GT3 RS aan het testen. Die auto staat zo’n beetje synoniem aan de Nürburgring. Eigenlijk zou die auto standaard moeten komen met een jaarabonnement voor de Touristenfahrten van die baan.

Dat de GT3 RS het ronderecord op deze illustere baan gaat pakken, lijkt niet het geval te zijn. Simpelweg omdat er teveel supercars en hypercars zijn. Dus moet je het zoeken in de juiste categorie en dat is in dit geval die van de ‘SUV’s, terreinwagens, bestelwagens en pick-ups’. Dat is precies hetgeen wat Porsche gedaan heeft met een nieuwe ‘Performance-versie van de Cayenne’.

Ringrecord voor Cayenne

Juist, er is een record neergezet, zo meldt Porsche. Maar de auto in kwestie is nog niet officieel onthuld. Coureur Lars Kern zette met de SUV-Coupé een tijd neer 7:38.925. Dat deed hij op een setje verse Pirelli P-Zero Corsa banden (22 inch!). De enige twee modificaties waren ten behoeve van de veiligheid: een racestoel en rolkooi. De rolkooi is dusdanig geconstrueerd dat deze alleen de veiligheid bevordert, niet de stijfheid.

Dan de auto zelf. Daar zijn nog wel wat onduidelijkheden over. Ja, er is een Turbo S e-Hybrid met 680 pk, maar die is ook enorm zwaar. Daarbij zijn de accu’s van die verse vrij snel leeg, niet ideaal voor constant volgas-sessies op de Nordschleife. Er gaan al langer geruchten over een ‘puristische’ performance-versie van de Cayenne. De naam GT5 werd al in 2015 geregistreerd als handelsmerk. In 2019 werd bekend dat de naam iets te met maken ging hebben met een sportieve Cayenne Coupé. Het lijkt erop dat deze auto die GT5 is.

Lager zwaartepunt

De nadruk moet bij deze variant meer liggen op rijeigenschappen, dan maximale efficiency. Het zwaartepunt én het daadwerkelijke gewicht moet bij deze ‘GT5’-variant lager liggen dan bij andere Cayennes. Daarnaast zal deze puristen-Cayenne dan ook meer aerodynamische features meekrijgen. Zo is er een flinke dakspoiler. Ook zien we dezelfde uitlaten als de Cayenne GTS Coupé heeft (gallery onder)

Het voormalige ronderecord op de Nürburgring in deze specifieke categorie stamt uit 2019. Een Audi RS Q8 reed toen 7:42.253. Dat is overigens niet een wezenlijk andere auto dan deze Cayenne GT5.Integendeel, want platform, motor en transmissie zijn nagenoeg identiek. Beide rollen ook in Bratislava (Slowakije) van de band.

De nieuwe Performance-versie van de Cayenne verwachten wij later dit jaar.