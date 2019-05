Heeft de Porsche ‘GT5’ iets te maken met de Cayenne Coupé?

We vrezen het ergste...

Als we het even simpel zeggen: er zijn twee Porsches. Eén fenomenaal sportwagenmerk uit Zuffenhausen met een rijke historie, en een in 2002 opgericht automerk dat zich vooral richt op grote auto’s een ‘sportief karakter’ meegeven. Want laten we eerlijk zijn: een Panamera of Cayenne is gaaf, maar een Porsche die twee ton weegt en een dieselmotor voorin heeft liggen? Ferdinand draait zich om in zijn graf.

Volgens Porsche komen de twee verschillende merken samen in de nieuwe Cayenne Coupé. Althans, zo vindt Porsche. Je kunt op die auto namelijk allerlei opties krijgen die doen lijken alsof de auto een racemonster is. Wat te denken van het Sport Chrono-pakket, waarmee het panoramadak ingeruild wordt voor een dak van koolstofvezel. Waarom dat nu interessant is? Er bestaat een schoon vermoeden dat een extra sportieve Cayenne Coupé in de startblokken staat, bovendien registreert Porsche de naam ‘GT5’ in het US Patent and Trademark Office.

Die naam valt in lijn met de GT-namen van Porsche. GT1 was de heftigste, maar prijkte niet meer op een 911 sinds 1999. GT2 is de heftigste 911 die in zijn huidige vorm zo’n 700 pk peutert uit een turboversie van de flat six, de GT3 levert 200 pk in met een atmosferisch blok. De naam GT4 wordt bewaard voor de baby-911, de (718) Cayman. Wat allemaal wél overeenkomt: het zijn gestripte racemonsters. Echter, onder de Cayman is niet heel veel ruimte meer. Zou dit betekenen dat de Porsche Cayenne Coupé een raceversie krijgt?

Car and Driver meldde al een tijdje geleden dat de SUV’s uitgezonderd werden van het GT-label. Als het de marketing uitkomt, dan zijn automerken echter geneigd naar vreemde beslissingen. Dat er een hete Cayenne Coupé komt lijkt sowieso het geval. In de eerder gelinkte Instagram-post staat dat Porsche Motorsport een flink aandeel heeft gehad in de 4.0 liter V8 die 641 pk levert in de Lamborghini Urus. De extra hete Cayenne Coupé zal misschien wel wat te maken hebben met die motor. Of hij Cayenne GT5 gaat heten, dat moeten we afwachten.