Rivian komt naar Nederland op Tesla-achtige manier

Met een vergelijkbare strategie die Tesla jaren geleden hanteerde komt Rivian naar Nederland.

Auto’s compleet kant en klaar verschepen vanuit de andere kant van de wereld. Nee, het is effectiever en kostenbesparender om auto’s zo goed als klaar hier op te sturen. Om vervolgens het assemblageproces in Europa uit te voeren. Daarmee ontkom je als automerk aan importtarieven die gelden voor volledig gebouwde auto’s. Tesla doet dat, met een eigen fabriekje in Tilburg en ook Rivian overweegt zoiets in Nederland.

Eerder werd al bekend dat Rivian en VDL Nedcar aan het praten waren. En nu blijkt het Amerikaanse automerk inderdaad bezig te zijn met de komst naar Nederland. Of dat ook inderdaad een samenwerking gaat zijn met Nedcar, of dat ze een eigen assemblagefabriek gaan neerzetten is nog niet duidelijk. Wel is bekend dat er iets in werking staat. Het zou mooi zijn voor VDL als ze deze opdracht weten binnen te vissen. Met het wegvallen van BMW en MINI is er weer capaciteit vrij om nieuwe klanten aan te trekken.

Het Financieele Dagblad merkte namelijk op dat er vacatures zijn voor Nederland. De vacatures zijn onder meer voor een magazijnopzichter en een inventarismanager. Als locatie wordt gesproken over een distributiecentrum in Nederland.