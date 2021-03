Tesla pakt Rivian hard aan, rechter geeft gelijk - Autoblog.nl

Tesla pakt Rivian hard aan. De rechter geeft Elon Musk en de zijnen (deels) gelijk.

We leven in een bijzondere tijd. We hebben op dit moment één enorme én veelbelovende EV-fabrikant. Echter, er staan een paar nieuwkomers te trappelen om ook een graantje van de (alsmaar groeiende) markt mee te pikken.

Deze fabrikanten noemen we dikwijls Tesla-killers. Niet in de minste plaats omdat ze veelal eenzelfde strategie hanteren en een enigszins soortgelijk product in de aanbieding hebben. Toch is onze bijnaam wat misplaatst, want wil het nog niet helemaal vlotten. Terwijl Tesla floreert, lukt het de nieuwkomers niet eens om hun producten op de weg te krijgen. Dat komt gedeeltelijk door Tesla zelf, zo blijkt uit een bericht van Bloomberg.

Gevecht

Tesla is namelijk heftig in gevecht met Rivian. Dat is een veelbelovende speler op de markt, niet in de laatste plaats door de mega-investeringen van Ford. Waarom pakt Tesla Rivian hard aan? Het begon vorig jaar, toen Tesla Rivian ervan betichtte personeel en bedrijfsgeheimen te ‘stelen’ van Tesla. Uiteraard ontkende Rivian dat en verzocht om het proces af te wijzen. Dat verzoek is, heel toepasselijk, afgewezen.







178 Tesla medewerkers

Rivian heeft op dit moment 178 oud-Tesla-medewerkers in dienst. Daarvan zijn er 70 direct overgestapt van de toko van Elon Musk. Volgens Rivian hanteert het bedrijf rigoreuze procedures om te voorkomen dat er vertrouwelijke informatie overgedragen wordt door werknemers die van een ander (concurrerend) bedrijf komen. Volgens Rivian is Tesla bezig met een heksenjacht om alle concurrenten monddood te maken, nog voordat ze daadwerkelijk kunnen uitgroeien tot concurrenten.





Opzettelijke immenging

Hoe het gaat aflopen, is nog niet helemaal duidelijk. De rechter heeft het verzoek van Rivian weliswaar afgewezen, maar wél het verzoek ingewilligd om opzettelijke inmenging in de contractclaim af te wijzen. Dat moet dus nu uitgezocht gaan worden.

Rivian richt zich voornamelijk op SUV’s en pick-ups, terwijl Tesla een veel breder modelgamma heeft. Het is niet de eerste keer dat Tesla dergelijke stappen onderneemt. Zo heeft het Amerikaanse bedrijf ook al Zoox (maker van autonome techniek) en Xpeng Motors (Chinese autobouwer) aangeklaagd wegens het wegkapen van personeel en stelen van bedrijfsgeheimen.

De Rivian R1S (SUV) concurreert met de Tesla Model X, de Rivian R1T (pick-up) gaat met de Cybertruck concurreren. Beide Rivians worden deze zomer verwacht.

Via: Bloomberg.