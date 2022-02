Irmscher maakt de nieuwe Opel Astra nog blitser

Een Astra OPC gaat er helaas niet komen, maar er is nu wel de Astra volgens Irmscher.

Opel is nooit het meest sexy automerk geweest, maar dat was ook niet nodig. De doelgroep had andere criteria. Opel wordt echter steeds hipper. De nieuwe Astra is bijvoorbeeld een flitsende verschijning geworden, zeker in vergelijking met aartsrivalen Golf en Focus.

Het is wel een beetje jammer dat Opel inmiddels de OPC-afdeling heeft opgegeven. Want dan zouden we pas echt een flitsende Astra krijgen. Maar helaas, een Astra OPC kunnen we op onze buik schrijven.

Mocht je een Astra wat dikker willen maken dan kun je wel terecht bij Irmscher. Deze Opel-veredelaar heeft zichzelf nog niet opgeheven. Vandaag laten ze hun interpretatie van de nieuwe Astra zien.

Irmscher lijkt inspiratie te hebben opgedaan bij de Opel Mokka, want de Astra is nu voorzien van een zwarte motorkap met een rood randje. Belangrijker nog: de Astra is voorzien van een dikke splitter, side skirts, een spoiler en een diffuser. Qua velgen is er de keuze uit 18 of 19 inch velgen. Helaas heeft Irmscher nog steeds geen goede Photoshopper in dienst genomen, dus de plaatjes zien er helaas een beetje knullig uit.

Irmscher kan desgewenst ook het interieur een make-over geven, maar daar zijn überhaupt nog geen beelden van. Motorische upgrades heeft Irmscher niet in de aanbieding. Gelukkig verschijnt volgend jaar de topversie van de Astra, een plug-in hybride met 225 pk. Daarmee zul je niet al te veel te kort komen qua vermogen.

Of de nieuwe Astra een beetje bevalt? Dat check je hieronder in onze rijtest: