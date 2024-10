RIVM: banden zijn dé grote boosdoener qua microplastics

En Wouter in het bijzonder, al wordt hij niet benoemd in het onderzoeksrapport.

Zoals jullie weten zijn auto’s rijdende milieurampen. Ze braken niet alleen CO 2 , stikstof en fijnstof uit, maar ze laten ook nog eens een spoor van microplastics achter. Zeker als Wouter achter het stuur zit vliegen de microplastics je om de oren.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu – beter bekend als het RIVM – houdt zich niet alleen bezig met corona, maar ook met microplastics. Zij publiceren nu een onderzoekrapport waarbij ze gekeken hebben naar de grootste bronnen van microplastics.

Wat blijkt? De grootste boosdoener op het gebied van microplastics zijn banden. Deze zijn verantwoordelijk voor verreweg de meeste microplastics die in de lucht, de bodem en het water terechtkomen. En daar houdt het milieu niet van.

Wat kan hieraan gedaan worden? De RIVM heeft ook een paar oplossingen bedacht. Een daarvan is: ‘betere banden’ ontwikkelen. Daar zullen bandenfabrikanten vast nog niet aan gedacht hebben. Oké, het RIVM bedoelt waarschijnlijk banden die minder snel slijten of minder microplastics bevatten.

Verder oppert het RIVM “lagere kilometrage”. Dat is ook een lastige, want mensen zullen niet zomaar de fiets pakken omdat ze dan minder microplastics uitstoten. De meest realistische maatregel die genoemd wordt is dan nog het beter schoonmaken van wegen, om de troep die banden achter laten op te ruimen.

Voor de liefhebbers: het hele rapport is te lezen op de website van de RIVM