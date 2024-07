ANWB: steeds meer lekke banden en dit is waarom

Lekker aan het rijden en plotseling een lekke band, het komt steeds vaker voor.

Niets is zo vervelend als een lekke band. Tenminste, een auto die spontaan in de hens vliegt is ook niet alles. Maar de kans dat je een lekke band krijgt onderweg is groter dan een fikkende auto. Met de moderne auto’s van tegenwoordig hoef je ook niet te verwachten dat er een thuiskomertje in de kofferbak ligt.

Auto’s zijn steeds betrouwbaarder geworden. Ook de bandentechnologie heeft stappen gemaakt. Zat Michelin vroeger nog te klooien om een veilige band te ontwikkelen voor de Bugatti Veyron om 407 km/u te kunnen rijden, tegenwoordig zijn stevige (performance) banden normaler dan ooit. Toch ziet de ANWB dat automobilisten steeds vaker langs de weg staan met een lekke band. Daarover bericht RTL Nieuws.

Volgens de ANWB komt dat omdat auto’s steeds zwaarder worden. Denk aan al die crossovers en SUV’s van tegenwoordig. En natuurlijk elektrische auto’s die doorgaans meer wegen dan een auto met verbrandingsmotor. De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond (ANWB) roept dan ook op om regelmatig de conditie van je banden te controleren, zeker als je op vakantie gaat.

Ik ben zo’n nerd die wekelijks in de computer kijkt van mijn auto op wat voor bar de banden staan en wat de temperatuur is. Al is het alleen al leuk om te zien hoe de temperaturen zich ontwikkelen na een sportief ritje. Niet iedere auto heeft zo’n mooie monitor aan boord. En je kunt ook niet blind vertrouwen op zo’n computer.

Geregeld een rondje om de auto lopen kan geen kwaad. Bijvoorbeeld om de banden te controleren op scheuren. Met name bij zwaardere auto’s zoals een PHEV of een EV kan de bandenslijtage hoger zijn dan je misschien gewend was met je oudere gebakje.

Naast scheurtjes is het natuurlijk ook aan te raden om het profiel geregeld te controleren. Helemaal als je op het punt staat om op vakantie te gaan. De bandenspanning bijhouden is eveneens een belangrijk onderdeel. Een te lage of een te hoge spanning voorkomt onnodige slijtage en heeft zelfs invloed op het verbruik.

De ANWB zegt dat lekke banden momenteel in het toplijstje van pechmeldingen staan. Dat is eigenlijk altijd al zo geweest, maar inmiddels hebben we het over de nummer twee pechoorzaak. Op de eerste plaats staat nog altijd accuproblemen.

Foto: Bentley met lekke band via hhitalia op Autoblog Spots