Deze Testarossa is geel én beter dan origineel

Valt er nog wat te verbeteren aan een Testarossa? Jazeker!

De Ferrari Testarossa is een van de meest iconische auto’s van de jaren ’80, maar dat betekent niet dat de auto perfect is. Het is ten slotte een auto uit de jaren ’80. Daarom hebben de onderstelmaestro’s van KW Suspensions de auto naar een hoger plan getild (vooral figuurlijk), zonder dat het meteen heiligschennis is.

Als onderdeel van hun KW Classic-programma heeft KW eerder al onderstellen ontwikkeld voor andere iconen, waaronder de Honda NSX (de eerste bedoelen we dan) en de E30 M3. En nu is het dus de beurt aan de Ferrari Testarossa.

Het KW Classic V3 is een schroefset waarmee de rijeigenschappen, de stabiliteit én het comfort van de Testarossa verbeterd worden. Dat is in ieder geval wat KW belooft, maar we zien geen reden om hieraan te twijfelen. We zijn immers 40 jaar verder sinds de Testarossa op de markt verscheen.

De rijhoogte van het KW-onderstel kan variëren van 10 tot 30 millimeter. Ook leuk: KW heeft tevens een hydraulische nose lift ontwikkeld, waarmee de neus 45 millimeter van de grond komt. Wel zo handig met een halve meter frontoverhang. Bij snelheden boven de 65 km/u gaat de neus automatisch weer naar beneden.

De KW-veren zijn traditioneel geel, wat in dit geval mooi matcht met de kleur van de Testarossa. De onderstelspecialist biedt eventueel ook een discrete zwarte variant aan. Zoals je ziet is de auto op de foto’s is tevens uitgerust met BBS CI-R velgen, maar die zijn niet bepaald period correct. Laat die dus maar lekker achterwege. Of ga voor een mooi setje klassieke BBS-velgen.