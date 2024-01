Politie pakt droeftoeter op die meer dan 100 banden lek stak

Want ja. Je bent een droeftoeter als je banden lek steekt. Zeker als het er meer dan 100 zijn.

Lekke banden zijn de hel. Ik had het vorige week zelf nog, twee banden aan dezelfde kant van mijn glimmende rode Tesla zo plat als een dubbeltje. Hoe dat zo is gekomen, laat ik even in het midden (zei er iemand stoep en niet opletten? Ik niet hoor…), maar het is een nare grap.

Duur ook, want ik mocht meteen vier nieuwe banden laten monteren. 21 inch, breedset, A-merk, je kent het wel. Ik had er een lekker midweekje naar de Turkse costa van kunnen boeken, bedoel ik maar te zeggen. All-inclusive ook nog. Maar hee, dat was mijn eigen schuld, er was geen droeftoeter actief die ze heeft lekgestoken.

Politie pakt banden prikkende droeftoeter op

Hoe anders was dat in de regio Rotterdam / Den Haag. Daar heeft de politie namelijk een klootviool opgepakt die bij meer dan 100 auto’s de banden heeft lek gestoken, schrijft Nu.nl. Hij werd herkend door getuigen en kon door de sterke arm der wet in de kraag worden gevat.

De sneuneus zonder vaste woon- of verblijfplaats sloeg toe bij tenminste 37 auto’s in de Rotterdamse wijk Groot-IJsselmonde. Daarna leefde hij zich in Schiedam op zeker 28 auto’s. Ook in Den Haag was hij actief. Daar werden 32 auto’s door deze niksnut onder handen genomen.

In de Rotterdamse wijk het Oude Noorden zijn in dezelfde periode ook nog eens minimaal 30 aangiften binnengekomen van lek geprikte banden. De politie onderzoekt of deze droeftoeter hier iets mee te maken heeft gehad.

We zijn benieuwd welke straf hij krijgt. In een heel recent verleden werd een andere bandenprikker namelijk al veroordeeld voor hetzelfde vergrijp, hij moest na een eis van 20 maanden cel uiteindelijk een half jaar zitten.

Heeft hij in elk geval voor even weer een vaste woon- en verblijfplaats. Dat ie maar flink lang mag wegrotten, deze droeftoeter.

Bah.