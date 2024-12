Robert Doornbos zegt Nederland vaarwel

De toekomst van Robert Doornbos en zijn gezin ligt niet in Nederland.

Het te koop zetten van het peperdure rijtjeshuis in Amsterdam was niet met de gedachte om een optrekje elders in het land te kopen. Nee, de familie Doornbos was van plan het pittoreske Amsterdam (kuch) te verhuizen voor het pittoreske Dubai (hardere kuch). In de uitzending van Ziggo Sport kondigde de analist afgelopen weekend zijn transfer aan.

Doornbos naar Dubai

Robert Doornbos doet namelijk een Ik Vertrek door Nederland te verruilen voor de Verenigde Arabische Emiraten. Daarmee treedt stapt de F1-analist en oud-coureur in de voetsporen van menig Nederlandse ondernemer schuine streep influencer schuine streep BN’er. Want de UAE, dat is het nieuwe beloofde land volgens sommigen.

Hoewel je ook ziet dat menig persoon uit bovenstaande rijtje weer terugkeert naar Nederland -want ja, hoe gezellig is zo’n expat bubbel nou-, is Robert Doornbos vastberaden om zich permanent te vestigen in het Midden-Oosten. Huis en haard gaan mee.

Wat de Nederlander er precies gaat uitspoken is nog niet bekend, in de uitzending was hij daar niet duidelijk over. De analist had het over een prachtige kansen in het Midden-Oosten. Doornbos heeft genoeg connecties in de Emiraten, zo is hij onder andere ambassadeur van de Grand Prix van Abu Dhabi.

Met het vaarwel stopt Robert Doornbos per direct al zijn activiteiten in Nederland. Enkele jaren geleden was hij al gekapt met het zijn van de baas bij Pon Luxury Cars Rotterdam voor de merken Bentley / Lamborghini / Porsche. Wel was hij nog als ambassadeur verbonden Pon, waardoor je op z’n social nog geregeld een autootje van bovenstaande merken aan bod zag komen.

Wat ga jij merken van dit ingrijpende nieuws? Geen Robert Doornbos meer bij Ziggo Sport, als je daar nog überhaupt nog naar keek. Voor de rest blijft de impact redelijk beperkt denk ik. Waarvan akte.