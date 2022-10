Robert Doornbos zit (weer) zonder werk

Althans, zijn directeurs-baantje wordt overgenomen.

Robert Doornbos is waarschijnlijk weer op zoek naar een nieuwe schnabbel. Dat blijkt uit het nieuws dat Doornbos niet meer werkzaam is voor PON in zijn huidige functie. Nog niet zo lang geleden werd Robert Doornbos de nieuwe directeur bij PON Luxury Cars Rotterdam Bentley / Lamborghini / Porsche. Hij blijft wel aan PON verbonden als ambassadeur. Daarover bericht Automotive Online. Het huidige management neemt de directietaken over.

Nu ‘deed’ Doornbos wel vaker ‘iets’ met exclusieve auto’s en is hij zeer bekend onder de autoliefhebbers, maar het was wel degelijk een verassende aanstelling. Als merk-ambassadeur is het een logische zet, maar directeur is een serieuze job.

In de wandelgangen kregen we te horen dat dat dus ook is gebleken. Robert heeft namelijk te weinig tijd voor de functie. Hij moest namelijk ook echt daadwerkelijk ‘directeur’-dingen doen. Daar had hij simpelweg de tijd (of ervaring) niet voor. Het is een fulltime job, terwijl Doornbos natuurlijk heel veel ander werk ernaast heeft. Hij is bijvoorbeeld ook analist bij Ziggo én bij RTL Boulevard.

Daarbij wordt de wereld van de F1 alleen maar hectischer, nu er nog meer races in een seizoen zitten.

Linkedin is helaas nog niet helemaal mee, dit kregen de connecties gisteren te zien.

Er komen sowieso wat wijzigingen bij de directie van Pon. Paul van Splunteren gaat een stapje omlaag en Willem Trip gaat de dealergroep leiden.