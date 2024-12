Medewerkers Volkswagen-fabrieken leggen massaal het werk neer

Hoe begint jouw werkweek? Volkswagen-medewerkers doen gewoon even helemaal niks.

Zomaar bezuinigingen aankondigen, loonstijgingen bevriezen of zelfs dreigen met een verlaging van 10 procent. Nee, zo makkelijk gaat Volkswagen de hervormingen binnen het concern doorvoeren. De Duitse vakbonden doen er alles aan om voor de medewerkers op te komen. Dat betekent stevig ingrijpen met flink gevolgen voor het autoconcern.

Staking Volkswagen

In maar liefst negen van de tien Volkswagen-fabrieken in Duitsland vinden werkonderbrekingen plaats. Zie het als een waarschuwing vanuit de vakbonden richting het autobedrijf. Het kan het begin zijn van een lange strijd. De vraag is in hoeverre Volkswagen wil bewegen en de vakbonden tegemoet komen.

Volkswagen vs de vakbonden

Dit soort touwtrekkerij kan heel kort of heel lang duren. Het is maar net of beide partijen elkaar kunnen vinden. Volkswagen zal op zijn plaats zeggen dat de hervormingen absoluut noodzakelijk zijn om te blijven voortbestaan op een gezonde manier. De vakbonden denken daar duidelijk anders over.

De oplossing ligt vaak in het midden bij dit soort conflicten. Sterker nog, in plaats van bezuinigingen willen de vakbonden dat de medewerkers een loonsverhoging van 7 procent krijgen. Ondanks een stevige vermindering boekte het concern nog altijd bijna 13 miljard euro winst in de eerste drie kwartalen van 2024. De dramatische toon dat het zo slecht gaat mag wel wat minder van de vakbonden.

De stakingen komen voort uit onderhandelingen tussen IG Metall en Volkswagen die op niets zijn uitgelopen. Van tevoren liet de Duitse vakbond al weten dat het tot werkonderbrekingen zou komen als ze het samen niet eens konden worden. De deadline was afgelopen weekend.

Vanmorgen om 09:30 is de eerste staking in gang gezet, namelijk in de fabriek in Zwickau. Vanaf 10:00 is de fabriek in Wolfsburg en de overige locaties aan de beurt. Medewerkers hoeven voorlopig niet bang te zijn voor consequenties. Volkswagen gedoogt het staken, terwijl de gesprekken op de achtergrond doorlopen. Een waarschijnlijk ingecalculeerde strategie.