Koop het rijtjeshuis van Robert Doornbos voor 3 miljoen

Het huis van Robert Doorbos, met een prachtige uitstraling, staat te koop!

Wie wil dat nou niet, voor 3 miljoen ekkermannen in een rijtjeshuis in Amsterdam wonen. Blijkbaar veel mensen, anders kun je niet dit soort bedragen vragen en er nog mee wegkomen ook. De huizenmarkt, wat is het toch mooi.

Huis van Robert Doornbos

Het uiterlijk matcht niet helemaal met het interieur van de woning. Want stap binnen in huize Doornbos en het ziet er ontzettend strak en modern uit. Zou er iemand in de familie iets doen met interieurstyling toevallig? Het Prominent meubilair mag er ook zijn natuurlijk. De woonoppervlakte is met 328 vierkante meter riant te noemen.

Als je door de foto’s klikt voelt het toch een beetje als een Skoda Octavia met een Audi Exclusive interieur. De voorkant van de woning heeft niet de uitstraling van wow, hier woont een oud Formule-1 coureur in zijn huis van 3 miljoen. Volgens de makelaar is dit echter een verborgen parel in Amsterdam-Zuid.

Bij een autoliefhebber zoals Robert Doornbos verwacht je bij een luxe huis ook een ruime garage. Helaas is dat hier niet het geval. Een rijtjeshuis komt zo met z’n beperkingen wat dat betreft. Er is een afzonderlijke garagebox om de hoek van het huis. Een kijkje in de garage krijgen we niet. Jammer hoor. In de garagebox kan één auto worden geparkeerd.

Als je het geld hebt overgemaakt mag jij je trotse bezitter van de woning noemen, maar niet van de grond. Er zit erfpact op zowel het huis als de garagebox. Dat dat moet je ook nog jaarlijks aftikken aan de gemeente Amsterdam.

U merkt, doe ons maar een villa voor zo’n bedrag elders in het land (of Europa for that matter). Misschien dat Robert Doornbos daar ook zo over denkt, nu er een te koop-bord in de tuin van zijn huis staat.