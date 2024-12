Uitslag Formule 1: titel voor constructeurs beslist in Qatar?

Tikt McLaren de titel bij de constructeurs binnen in de Grand Prix van Qatar 2024?

Na de Grand Prix van Las Vegas lijkt het Formule 1 seizoen van 2024 voorbij. Maar we hebben nog twee races te gaan! Vooral voor McLaren en Ferrari staat er nog wat op het spel. Zij strijden om het WK bij de constructeurs. Red Bull maakt daar alleen in theorie ook nog kans op.

Max pakte gisteren voor het eerst sinds mensenheugenis weer eens de pole position. Maar hij moest die daarna inleveren op last van de FIA. Onze held is inmiddels helemaal klaar met de F1 politie. Maar ja, hij zal ermee moeten dealen zo lang hij wil racen. Vandaag start hij vanaf P2, dus de schade valt redelijk te overzien.

EERST DE UITSLAG DAARNA HET VERSLAG!!1!

Start

Dat laatste geldt eens te meer als Verstappen de leiding van de race meteen in handen neemt na de start. Norris is scherp en profiteert van het feit dat Russell naar buiten gedrongen wordt. Hij gaat naar P2. Leclerc snoept P4 af van Piastri, maar in het achterveld gaat het mis.

Hulkenberg remt te laat voor de eerste bocht op harde banden. Ocon en Colapinto zitten aan de buitenkant en kunnen geen kant op. Voor hen is de race direct ten einde. Voor Hulkenberg overigens niet. Door een safetycar kan hij met een lekke band terugrijden naar de pit en zijn weg vervolgen.

Stroll is voordat de SC komt dan al gecrasht met Albon. Beiden kunnen door. Als de safetycar naar binnen komt maakt Piastri meteen korte metten met Leclerc. Stroll valt alsnog uit na zijn touché met Albon. Teammaat Alonso heeft het niet veel beter. Hij wordt na een goede kwalificatie door Jan en Alleman om de oren gereden op het rechte stuk. Dat frustreert hem een beetje, zo blijkt op de radio.

Lawson crasht bijna met Bottas en de Fin toont racecraft door rechtdoor te knallen in plaats van in te sturen en kablabber te gaan met de Kiwi. In het achterveld wordt zo flink geknokt, maar vooraan is het nog niet heel spannend. Norris kan enigszins in het spoor blijven van Verstappen. Maar Russell verliest langzaam secondes op de eerste McLaren. Hij heeft Piastri en de Ferrari’s op het vinkentouw. Maar team rood lijkt in deze eerste stint niet te kunnen aanvallen. Ze hebben wel een gaatje naar Perez en Hamilton, die op hun beurt een fors gat hebben naar de F1.5 die begint bij de sterk rijdende Magnussen op P9.

Mid Race

Russell stopt dan als eerste van de leiders in de race. Dat zou normaal gesproken de opening zijn van het pitstopbal. Maar er gebeurt iets anders. Hulkenberg (of was het Albonio) verliest een spiegel. Enkele ronden later knalt Bottas daar tegenaan. Dit zorgt voor een zee aan kleine stukjes carbon op de baan. Soms een reden voor de wedstrijdleiding om een (V)SC in te lassen en te gaan vegen. Maar men laat het dit keer gaan.

Dat ondervinden Sainz en Hamilton later vrijwel simultaan op de pijnlijke wijze. Ze lopen een lekke band op. Dit zorgt dan alsnog voor een safetycar. Helemaal vooraan maakt dit geen verschil, want Verstappen en Norris stoppen in dezelfde ronde. Wel gaat Leclerc voorbij aan Piastri, die al gestopt was onder groen. Perez schuift op naar P5.

Maar als de safetycar verdwijnt, is een redelijk resultaat voor Perez alweer verleden tijd. Hij spint achter de safetycar. De beste man staat natuurlijk onder extreme druk inmiddels en dan sluipen dit soort foutjes erin. In de eerste ronde na de herstart spint Hulkenberg van de baan. Dit zorgt uiteindelijk voor nog een safetycar.

In tegenstelling tot bij de vorige, timet Max ‘m deze keer puik. Hij behoudt eenvoudig de leiding. Norris krijgt dan op gezeur van Verstappen een belachelijk dikke tien seconden stop & go straf. Hij tuimelt gezien het feit dat we net een safetycar hebben gehad, helemaal terug tot de vijftiende en laatste plek. Dat is ook een manier om het kampioenschap voor constructeurs levend te houden…

Finish

Hamilton krijgt dan ook nog een drivethrough voor te snel rijden in de pit. En de wedstrijdleiding gaat nog even kijken naar Albon die Magnussen heeft geraakt. We hebben dus weer een shuffle gehad bij de FIA, maar de controverse blijft. Russell wordt ook nog onderzocht…

Voor Max Verstappen is het allemaal weer feest. Nu ook zijn tegenstrevers dikke straffen krijgen, rijdt hij makkelijk naar de zege. Leclerc sleept een hele knappe tweede plek binnen in een op dit circuit niet heel snelle Ferrari. Met Piastri op P3, Sainz op P6 en Norris op P10 gaat het kampioenschap bij constructeurs zo naar Abu Dhabi toe.

Gasly pakt opnieuw dikke punten voor Alpine met P5 en Alonso en Magnussen halen ook puntjes. Een speciale melding mag er echter zijn voor Guanyu Zhou. Hij haalt met P8 de eerste puntjes binnen voor Sauber in het hele seizoen. Dit levert hem ook de Driver of the Day-eer op. Mooi. Volgende week de laatste, in Abu Dhabi!