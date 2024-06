De Cullinan Black Badge is gewoon niet fout genoeg

Een beetje fout is goud, zo bewijst deze Cullinan Black Badge.

De Rolls-Royce Cullinan is een bijzonder fenomeen, want de eerste crossover van Rolls-Royce is een enorm slagschip. De legende wil dat als je de parkeerassistent aanzet, er kleine mannetjes zijn die stootwillen aan de auto gaan hangen.

Het is echt een enorm indrukwekkende auto. Die V12 is een parel van een motor, het interieur is beeldschoon en de kwaliteit is subliem. Maar ja, dat geldt natuurlijk ook voor een Ghost of een Phantom. De uitstraling van de Cullinan is bijzonder.

Het is alsof de designers zich op het laatst een beetje hebben ingehouden. Alsof rappers de scheldwoorden in een diss-track vervangen door namen van snoepgoed. Geloof ons maar, de ‘gekuisde’ versie van Hit em Up is niet zo goed als de originele versie.

Cullinan Black Badge

Nee, wat je moet doen is de foutheid van zo’n potsierlijke en protserige mobiel omarmen. Sterker nog, je moet het onderstrepen. Dan wordt het er juist beter op. Een patatje oorlog wordt namelijk beter van meer pindasaus en uien, niet van yoghurt en aardbeien.

Het bewijs daarvan zien we bij deze Cullinan Black Badge van 1016 Industries. Die hebben namelijk een carbon body ontwikkeld voor de Cullinan en we moeten eerlijk bekennen: dit ziet er tof uit!

De kit behelst (mooi woord!) items als voorbumper, achterbumper, wielkastverbreders, sideskirts, diffusor en achterspoiler. Mocht je een beetje OEM-fetish hebben (we leven immers in Nederland), dan is er goed nieuws. 1016 Industries heeft voor deze bodykit namelijk EXACT hetzelfde koolstofvezel gebruik als Rolls-Royce zelf toepast. Niet dat Rolls-Royce bekend staat om haar carbon, overigens. Ach ja, de death metal-carrière van Irene Moors is bij velen ook niet bekend.

Trots

Bij 1016 zijn ze er extra trots op, in elk geval (hun bodykit, Irene Moors kennen ze niet). Hun doel was een een auto die eruit zou kunnen zien alsof Rolls-Royce het zelf gemaakt zou kunnen hebben. De zogenaamde OEM+ look. Deze wordt afgemaakt met een setje wielen en man oh man, het zijn niet zomaar velgen. Nee, het zijn geweldige gesmede putdekselwielen.

Op een zo;n enorm sloep staat dat geweldig. We weten dat de extreem knakige bicolor-trend nog altijd voortduurt, maar dít is het perfecte medicijn. Speciaal voor @jaapiyo zitten er OEM-naafdopjes in. Kortom, op deze manier is de Cullinan Black Badge is helemaal af.

Sterker nog, eigenlijk zou deze kit standaard moeten zijn als je een Cullinan Black Badge samenstelt. Natuurlijk, een Rolls-Royce aanpakken is eigenlijk not done, maar net als Spofec laat 1016 Industries dat het dus zeker kan bijdragen aan een toffere look. Onderdelen configureren kan hier!