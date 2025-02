Laadtarieven verschillen extreem van elkaar

Het lijken wel stoelen voor in het vliegtuig, het ene laadtarief is het andere niet.

Als je in het vliegtuig zit weet je één ding zeker. Al die mensen om je heen hebben een andere prijs moeten betalen voor datzelfde stoeltje. De vergelijking gaat niet helemaal op natuurlijk, maar ook met de laadtarieven voor elektrische auto’s gaat het alle kanten op.

Verschillen in laadtarieven

Er waren al verschillen in laadtarieven tussen aanbieders in dezelfde wijk, dorp of stad. Maar sinds 1 januari de overheid een energiebelasting in rekening brengt loopt het helemaal de spuigaten uit. Volgens het AD lopen de verschillen op tot wel tientallen procenten in dezelfde straat. Dat betekent dat de elektrische auto van Pietje in dezelfde straat veel goedkoper of duurder heeft staan laden in vergelijking met de EV van Klaasje.

Het imago van publieke laadpalen wordt er niet beter op. Prijstransparantie is al vaak een ding. Op de paal zelf is het meestal onmogelijk om direct een prijs af te lezen. Maar goed, dat probleem is eenvoudig op te lossen met een app op je smartphone. Maar die enorme verschillen in het laadtarief door komst van de energiebelasting is een nieuw ding.

De wirwar aan prijzen komt omdat aanbieders met verschillende modellen werken. De ene partij heeft bijvoorbeeld de prijzen nog vastleggen, waardoor de komst van de energiebelasting op 1 januari 2024 nog geen effect heeft. Terwijl bij een andere partij de energiebelasting al wel is opgenomen in het laadtarief.

Het probleem is niet beperkt tot één regio. Maar met name in gebieden boven de rivieren in Nederland zijn de verschillende laadtarieven te merken. Een tegenvaller voor de elektrische auto-rijder, die geconfronteerd worden met vaak hogere prijzen. Als ze het al doen. Dan komt ook nog eens die motorrijtuigenbelasting er bovenop. Het valt niet mee hè.