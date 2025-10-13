Een nieuw pad voor Rolls-Royce. En dat mag je heel letterlijk nemen…

Rolls-Royce heeft zijn nieuwste project afgerond en dit keer gaat het niet om een auto met eindeloze luxe of een prijskaartje met veel nullen. Nee, het merk heeft iets heel anders gedaan, wat je niet zo 123 zou verwachten.

De bouwer van vooral ‘over the top’ auto’s heeft… een wandelpad aangelegd. Echt waar. Een keurig aangeharkt paadje dat de dorpen rond de fabriek in Goodwood met elkaar verbindt.

Rolls-Royce gaat nieuw pad bewandelen

Het nieuwe pad vormt een complete ronde door het gebied, tussen twee bestaande routes in. De oude paden waren modderig en onhandig, dus Rolls-Royce besloot ze op te knappen, te verbreden en toegankelijk te maken voor iedereen. De lokale bevolking kan er nu jaarrond gebruik van maken, zonder natte voeten of omwegen.

Volgens Rolls-Royce is het initiatief bedoeld om “iets terug te doen voor de gemeenschap”. En dat klinkt aardig, zeker voor een merk dat doorgaans vooral dingen verkoopt aan mensen die ver boven het gemiddelde weekloon verdienen. Maar goed, het pad is keurig door ze aangelegd en dat is meer dan je van de meeste merken kunt zeggen.

Bewoners en lokale autoriteiten zijn er in elk geval blij mee. De route wordt onderhouden door Rolls-Royce zelf, die ook het overgrote deel van de kosten voor zijn rekening nam. Geen verplicht project, maar een vrijwillige investering in iets wat niet glimt, niet rijdt en geen Spirit of Ecstasy op de neus heeft.

En ergens is dat juist wel mooi. Een bedrijf dat gewend is aan sterrenhemels met duizenden lichtjes, het allerduurste leer en een oorverdovende stilte bij 250 kilometer per uur, dat nu een pad oplevert voor wandelaars met wandelschoenen.

Niet alles hoeft te draaien om grandeur. Soms is het gewoon een wandelpad, en dat is ook prima.