Opgelet! Er komt een aantal zeer bijzondere auto’s op de markt

Zeer bijzondere auto’s ja. Hoe dat zit, gaan wij je haarfijn uitleggen.

Renault gaat binnenkort flink opruimen in zijn historische collectie. Het merk met meer dan een eeuw autogeschiedenis zet een deel van zijn klassiekers in de etalage. Op 7 december gaan er zo’n 200 stukken onder de hamer, waaronder 20 Formule 1-wagens, motoren, schaalmodellen en nog wat bijzondere verzamelobjecten.

De veiling vindt plaats in Flins, de oude fabriek waar ooit de Clio en later de Zoe van de band rolden. En voordat je denkt dat Renault z’n verleden dumpt , nee, het is iets genuanceerder. Het merk houdt van elk model minimaal één exemplaar in de collectie. Maar als er vijf dezelfde staan te verstoffen, dan mag er best eentje de deur uit.

Zeer bijzondere auto’s op de markt

In totaal heeft Renault ongeveer 800 bijzondere auto’s, waarvan de helft nog rijdt. Een klein team van monteurs zorgt ervoor dat die oude rakkers niet veranderen in decorstukken, maar het daadwerkelijk doen. Maar met een nieuw museum in aantocht (opening gepland voor 2027) wil het merk wat ruimte maken. Of beter gezegd: orde in de garage.

Niet iedereen vindt dat leuk. Sommige liefhebbers vinden het zonde dat er van die bijzondere auto’s uit het museum verdwijnen. Anderen zien het juist als een kans om de echte parels weer wat meer glans te geven. En eerlijk is eerlijk, een beetje frisse lucht in de collectie kan nooit kwaad, toch?

Dus ja, Renault verkoopt een stukje van zijn verleden, maar doet dat met beleid. Geen grote schoonmaak, wel een slimme herinrichting. En wie weet, misschien kun jij binnenkort bieden op een oude Renault die ooit onderdeel was van de geschiedenis van het roemruchte Franse merk.

Alleen even goed checken of hij start, want je koopt tenslotte wel een Renault…