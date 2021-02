Rolls-Royce Seraph: namen worden zo cool als voorheen - Autoblog.nl

Recente patentaanvragen geven hoop voor de coole namen die Rolls-Royce altijd weer ergens vandaan weet te vissen: Silver Seraph bijvoorbeeld.

In de jaren ’00 hadden de Duitse drie een nieuwe trend bedacht. Om elkaar eens te laten zien hoe de meest luxueuze, dure en technologisch geavanceerde auto’s maken moet, kochten Audi, BMW en Mercedes elk een luxemerk. Mercedes blies Maybach een nieuw leven in, Audi ging de wereld opschudden met Bentley en BMW kocht Rolls-Royce. De geboorte (en ondergang) van Maybach was natuurlijk sowieso een verdrietig fenomeen en Audi moest Bentley van grote veranderingen voorzien om daar een succes van te maken. BMW had wat dat betreft de ‘revival’ erg goed begrepen en de Phantom VII werd een nieuw icoon op zich.

Flinke namen

De naam Phantom werd een flink aantal jaren daarvoor voor het laatst gebruikt op een Rolls-Royce. In de tussentijd hadden ze wel hun best gedaan op andere namen. Er werd vooral veel gedaan met zilver. Silver Cloud, Silver Shadow en Silver Spur zijn enkele voorbeelden. Als één van de laatste was er de Silver Seraph.

Seraph

Wat de ‘concurrentiestrijd’ tussen Bentley en Rolls-Royce grappig maakt, is dat de merken voorheen alles behalve concurrenten waren. Ze werkten zelfs nauw samen. De Rolls-Royce Silver Seraph is dan ook voornamelijk bekend als zijn Bentley-broer, de Arnage. Die werd onder het Audi-regime bij Bentley nog even gehouden en zelfs gefacelift. Bij Rolls-Royce is het het laatste model geweest van het ‘oude’ Rolls, hij ging er nét voor de introductie van de Phantom volledig uit en het merk begon met een schone lei. De Rolls-Royce Silver Seraph is momenteel één van de goedkopere modellen van Rolls-Royce die je op Marktplaats kunt scoren, als je er eentje vindt. De auto was namelijk kort in productie en komt niet uit de hoogtijdagen van Rolls-Royce.

Return

Moet er dan een revival van de Rolls-Royce Silver Seraph komen, als de auto geen boekdelen spreekt voor het merk? Het is lastig te bepalen hoe dat zou moeten. Een model onder de Phantom wordt lastig, want daar zit de Ghost al. Een nog kleinere Rolls-Royce zou waanzin zijn. Dus blijven er weinig verklaringen over waarom Rolls-Royce patent heeft aangevraagd op de naam ‘Seraph’. Dat meldt CarBuzz.

Elektrisch

Rolls-Royce wist namelijk al hun historie een gave twist te geven door de naam ‘Silent Shadow’ aan te vragen. Deze woordspeling op hun naam Silver Shadow lijkt bedoeld als een stille hint naar een aankomend elektrisch model. Rolls-Royce is daar namelijk mee bezig. Een theorie is dat de nieuwe namen zijn om te modellen te distantiëren van de Phantom en Ghost. Dan zou de Rolls-Royce Silent Shadow ‘de elektrische Phantom’ worden en de Rolls-Royce Silent Seraph ‘de elektrische Ghost’. Of zoiets. Dat weet je natuurlijk maar nooit. Het kan ook gewoon de vastlegging van de naam zijn omdat deze bijna de houdbaarheidsdatum van zijn eigendom heeft bereikt. Dat wil nog wel eens een heikel punt zijn.

Of de auto’s nou goed waren of niet, als je als Rolls-Royce oude namen wil recyclen dan heb je keuze uit voldoende geweldige namen. Die elektrische revolutie gaat nog vreemde vormen aannemen.