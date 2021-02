Zou je met deze camper onder een viaduct door kunnen? - Autoblog.nl

Het antwoord is ja: dat zou kunnen met deze camper. Maar niet op de manier zoals je hem op de foto ziet.

De Chinese auto-industrie is alomvattend. Het land ging in relatief korte tijd van doorontwikkelde auto’s die de Engelse industrie had uitgekotst, naar toch een aardig imperium van merken, technologische ontwikkelingen en modellen waarbij je je gaat afvragen waarom hier in Europa de Chinese auto nog steeds niet is aangeslagen.

Kamperen

Dat alomvattende stopt trouwens niet bij auto’s. Het is zoiets waar je maar weinig bij stil staat: China bouwt ook gewoon campers. Een beetje ontsnappen aan de drukte van de stad en het land in trekken, dat lijkt in China ook wel prima te kunnen. Daar past een camper natuurlijk perfect bij. In China hebben ze de camper op een bijzondere manier bedacht.

SAIC

Het bedrijf achter de camper is SAIC, verantwoordelijk voor onder meer de merken MG/Roewe en Maxus. Die eerste kun je kennen van de MG ZS EV en EHS die momenteel hier gewoon te koop zijn (Roewe is een merknaam waarmee de modellen van MG in China verkocht werden). Maxus heeft hier ook een korte carrière gehad. Toen nog onder het oorspronkelijk Britse merk Leyland Daf Vans (LDV) heeft een busje onder de modelnaam Maxus hier nog een korte carrière gehad. Met een beetje geluk spot je nog eens een LDV Maxus. Dat was geen gigantisch succes en LDV ging verder in China, maar keert nu terug naar Nederland.

Maxus camper

We dwalen af. SAIC gebruikt nu de naam Maxus voor een camper genaamd Life Home. De reguliere versie daarvan is kennelijk al een tijdje onder ons, maar die krijgt nu een ultra-luxueuze versie. Deze heet Maxus Life Home Villa Edition, wat het ding een villa op wielen moet maken. Als we de plaatjes zo bekijken, is dat aardig gelukt.

Uitschuiven

Een geinig idee wat de Villa Edition een unieke camper maakt: de uitschuivende delen. Zoals bekend van de Amerikaanse RV’s kan een gedeelte van de zijkant uitschuiven om zo de cabine breder te maken wanneer je kampeert, maar de camper niet de breedteregels overschrijdt tijdens het rijden. Iets waar de Amerikanen minder furore mee leken te maken (of ze hebben er gewoon niet aan gedacht): een uitschuifbaar dak! De Maxus Life Home Villa Edition kan bijna twee keer zo hoog worden en de tweede verdieping is een soort luxe openlucht-lounge. Dat zie je op de foto’s, maar die kan dus ook inklappen. Zoals gezegd in de titel en intro, probeer maar eens met een zes meter hoge camper onder viaducten door te komen.

Het is wat ons betreft best een coole camper, die indien gewenst extreem groot en ruim kan worden. Prijzen en beschikbaarheid van de Villa Edition zijn niet bekend. Of SAIC deze camper meesmokkelt met de bedrijfswagens die Maxus hier wil verkopen evenmin. Op de website waar de reguliere Maxus Life Home te vinden is, vinden we voor die wel een vanafprijs van omgerekend 58.491 euro. Goedkoop zal het dus niet zijn.