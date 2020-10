Rolls-Royce-rijder ramt Lamborghini en gaat ervandoor - Autoblog.nl

Iemand heeft zich flink in de nesten gewerkt.

Ook al komt iedereen er zonder kleerscheuren vanaf, een crash is altijd pijnlijk. Zeker als je in een dure auto rijdt. Als je het ook nog eens een dure auto is waar je tegenaan rijdt is het drama helemaal compleet. Een man uit Engeland kreeg het voor elkaar.

Het incident gebeurde in Walsall, een stad onder de rook van Birmingham. De lokale politie deelde gisteren op Twitter een foto van een onalledaags tafereel. We zien namelijk een aanrijding waarbij een witte Rolls-Royce Ghost zich in de achterkant van een rode Lamborghini Urus geboord heeft.

De bestuurder van de Rolls-Royce was blijkbaar niet bereid verantwoording af te leggen van zijn actie, want hij was snel verdwenen van het plaats delict. Een letterlijk gevalletje hit-and-run dus. De kans is dan ook levensgroot dat de auto niet van hemzelf was. De Rolls-Royce bestuurder zal waarschijnlijk niet de dans ontspringen, want de politie meldt dat ze een foto van hem hebben.

Well…this is an expensive crash. I wonder if it was the cost or another reason why the Rolls driver left the scene? Either way, we have his photo and will ask him very soon. Driver was not driving for the conditions and obviously can't handle a car like this. #Walsall E unit pic.twitter.com/PKkOHqwUcB — Force Response – #StayAlert (@ResponseWMP) October 13, 2020

Wat er zich precies heeft afgespeeld is niet bekend. Wel blijkt uit de Tweet dat de bestuurder van de Rolls-Royce zijn rijstijl niet had aangepast aan de omstandigheden, om het even correct te verwoorden. Het lijkt erop dat de Ghost ook nog iets anders heeft geraakt dan de Lambo, want de zijkant ligt eveneens in de kreukels. Ook is te zien dat de airbags zijn afgegaan bij de Rolls, dus het moet een flinke klap zijn geweest.

Foto: West Midlands Police