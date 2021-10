Lol: elektrische Rolls-Royce gaat ‘te luidruchtig’ worden

Bij de meeste merken is de klacht dat hun elektrische modellen te weinig lawaai maken. De elektrische Rolls-Royce gaat juist naar eigen maatstaven té luidruchtig worden.

Vertel je een petrolhead dat elektrisch de nieuwe norm gaat worden, dan is er één ding waar gelijk aan gerefereerd wordt: geluid. Of eigenlijk het gebrek daaraan. Het resultaat van de mechaniek van een ontbrandingsmotor door de uitlaat wordt niet geëvenaard door elektrische motoren met maar één bewegend onderdeel. Ook al zijn fabrikanten wel bezig met een soort geluidsengineering, is het iets waar we ons bij neer moeten leggen.

Geluid bij een Rolls-Royce

Bij Rolls-Royce is het tegenovergestelde het probleem. Hun enorme V12-motoren zijn ingesteld op souplesse en niet op harde uitlaten. Rolls-Royce doet juist zo veel mogelijk moeite om een gigantische V12 zo min mogelijk herrie te laten schoppen en de cabine voelt als een huiskamer in een rustig landhuis. Op zich klinkt het dus perfect dat de motor op zichzelf al geen herrie maakt.

Te veel geluid

Nou komt het opvallende probleem van Rolls-Royce: de elektrische aandrijving is te luidruchtig! Tenminste, zo voelt het. Rolls-Royce heeft namelijk het kleine beetje geluid wat de V12 produceert kunnen omzetten in een soort noise-cancelling: geluid bestrijden met geluid. Met elektrische motoren is dat (te) lastig, dus ga je relatief meer merken van banden- en windgeruis.

Maar goed ook

Is er een oplossing om Rolls-Royce minder luidruchtig te maken? Volgens CEO Torsten Müller-Ötvös is de oplossing door het gewoon te laten zoals het is. Sterker nog: het is maar goed ook. De Rolls-Royce Ghost maakt zo weinig geluid dat het desoriënterend kan werken. “Er moest een bepaald niveau geluid weer terugkomen”. Zo stil mogelijk is dus helemaal niet het doel. Bovendien heeft Müller-Ötvös er alle vertrouwen in dat de geluidsafdeling met een gepaste oplossing komt, want ‘zij zijn hier erg goed in’.

Spectre

De eerste auto die volgens Rolls-Royce ‘te luidruchtig’ wordt is de Spectre. Deze soort van Wraith-vervanger wordt de eerste volledig elektrische Rolls. Deze mogen we tegen 2023 verwachten. (via Autocar)