Waar blijft die Golf 8 R? Volkswagen geeft antwoord - Autoblog.nl

Volkswagen heeft bekendgemaakt wanneer ze het doek trekken van de gloednieuwe Golf 8 R.

We hebben de GTI gehad en deze week was daar opeens de GTI Clubsport met 300 pk op de voorwielen. Fans van snelle Golfjes kijken echter halsreikend uit naar de komst van het topmodel, de Golf 8 R. Er gaan geruchten over twee varianten. Een ‘gewone’ versie met 330 pk en een 8 R Plus met maar liefst 400 pk. Laatstgenoemde moet gaan concurreren met de Audi RS3 en Mercedes-AMG A45. Dankzij vierwielaandrijving en de automaat met dubbele koppeling zal de dikste Golf R naar verwachting sprinttijden krijgen die 15 jaar geleden indrukwekkend voor een supercar waren.

Golf R 8 Design

Het is tegenwoordig een trend om de achterlichten te laten doorlopen. Ook de lichten doortrekken aan de voorkant zie je steeds vaker. In een vrijgegeven teaser is een gedeelte van de voorkant van de hot hatch vrijgegeven. Je ziet een vrijwel doorlopende lichtunit en deze stopt bij het logo van Volkswagen. Dit zagen we al op de GTI en komt nu ook terug op de R. Wat de rest van het uiterlijk gaat bieden is nog een geheimpje.

Onthulling in november

De Duitse autofabrikant maakt in dezelfde teaser duidelijk dat de Golf 8 R op 4 november officieel gepresenteerd zal worden. Dat betekent dat het topmodel van de Golf 8 over minder dan 4 weken op het netvlies verschijnt.