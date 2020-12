Rolls-Royce stationwagon met V12 te koop - Autoblog.nl

Goed nieuws voor de liefhebbers van veel cilinders. Er staat een Rolls-Royce stationwagon te koop in ‘de buurt’!

We zijn bekend met het fenomeen krachtige en luxe stationwagons. We doelen niet eens zozeer op de laatste Audi RS6 of Mercedes-AMG E63S. Al jarenlang zijn er enorm dikke stations te krijgen op basis van de gaafste auto’s.

Het probleem is dat het vaak stopt bij het E-segment. Daarboven is alles wat praktisch is een (daar gaan we weer…), een SUV-crossover-dinges-geval. Een BMW 7 Serie Touring zou véél cooler zijn, dan een BMW X7. Maar ja, iets met omzet, winst en de wens van de koper.

Carrossiers

Gelukkig zijn er altijd nog carrossiers die zelf aan de slag gaan met stationwagon-conversies. De ene is geslaagder dan de ander. Dat is bij deze Rolls-Royce stationwagon ook het geval. De lijnen van de Silver Seraph kloppen niet helemaal: de bips-lijn loopt naar beneden, maar de daklijn is nog gewoon recht. Terwijl de achterruit qua vorm niet correspondeert met beide. Maar ja, dat was bij de 1999 Toyota Corolla Wagon ook het geval en dat was een puike auto!

Rolls-Royce stationwagon conversie

De auto conversie is gedaan door British Motors, een specialist in Britse auto’s uit Verona, Italië. De kleur is briljant gekozen. De eigenaar dacht: laten we meteen maar iets origineels doen. Dus een two-tone kleurstelling. Donkerblauw met lichtblauw. In combinatie met de white-wall banden wangen is het misschien iets te veel kleur, maar een beetje retro mag wel. Het apparaat komt immers uit 1998 en toen was retro heel erg ‘in’.

Interieur

Het interieur is eveneens heel erg fraai. Crème-kleurig leder zo ver het oog rijkt. Het ziet er extra fraai uit dankzij het donkerblauwe dashboard, stuurwiel en de vloermatten. Oh, en niet te vergeten het zeer fraaie hout.















Dan de techniek van de Rolls-Royce stationwagon. Het is een standaard Rolls-Royce Silver-Seraph. Deze is voorzien van de 5.4 liter V12 van BMW, gewoon de standaard M73TUB54-motor met 326 pk en 490 Nm. Qua prestaties moet je je er niets bij voorstellen, de 750i was al niet snel en de standaard Silver Seraph was stiekem een beetje traag: 0-100 km/u in 7,5 seconden en een top van 225 km/u. Met deze conversie zijn de prestaties (gezien het hogere gewicht) er niet op vooruit gegaan.

Prijs Rolls-Royce stationwagon

De auto is afkomstig van de eerste eigenaar. Sinds 1998 heeft deze bijna 35.000 km ermee gereden. De prijs van deze Rolls-Royce stationwagon is zoals we op de kop aangeven niet mals: 162.500 euro volgens de advertentie van de Silver Seraph Touring. Een nieuwe Cullinan is véél duurder en niet direct een toonbeeld van Den Goeden Schmaeck.