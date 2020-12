Eindelijk: bloedsnelle Hennessey Venom F5 is officieel! - Autoblog.nl

Wordt dit dan de snelste auto ter wereld in plaats van de SSC Tuatara?

Amerikanen en snelheidsrecords: er is al het nodige om te doen geweest dit jaar. SSC claimde namelijk triomfantelijk het wereldrecord in handen te hebben, maar dat werd daarna ernstig in twijfel getrokken. Voor eigenaar Jerod Shelby zat er uiteindelijk niets anders op dan een nieuwe poging aan te kondigen. To be continued dus.

Hennessey

Intussen zijn er meer kapers op de kust. Hennessey preseneert nu namelijk eindelijk de productieversie van de Venom F5. De conceptversie van deze auto stamde al uit 2017. Het werd dus hoog tijd dat dat Hennessey met de productieversie op de proppen kwam. Des te meer omdat John Hennessey in de tussentijd wel commentaar levert op andermans recordpogingen.

Venom GT

De Hennessey Venom F5 – vernoemd naar de krachtigste categorie orkanen volgens de Schaal van Fujita – moet in de voetsporen treden van de Venom GT. Die bereikte in 2014 een topsnelheid van 435 km/u, genoeg om de snelste auto ter wereld te zijn. Het record was alleen niet officieel (want één richting). Wel schreef de Venom GT het officiële Guinness World Record van snelste accelererende auto op zijn naam, met een acceleratie van 0-300 km/u in 13,63 seconden.

Krachtigste productieauto

Hennessey heeft dus een naam hoog te houden met de Venom. Aangezien de concurrenten niet stil hebben gezeten doen de Amerikanen er nog een flinke schep bovenop. Hennessey’s eigen 6,6 liter V8 produceert daarom met behulp van twee turbo’s 1.843 pk en 1.618 Nm koppel. Hennessey claimt dat de Venom F5 daarmee de krachtigste productieauto ooit gebouwd is. Heel lang zal de Venom dit in ieder geval niet zijn, want Rimac komt met de 1.914 pk sterke C_Two en Lotus met de 2.000 pk sterke Evija. Verschil is wel dat deze auto’s elektrisch zijn en de Hennessey het nog met een ouderwetse V8 doet.

Topsnelheid

De grote vraag is natuurlijk: hoe snel is de Venom F5? Hennessey mikt op een topsnelheid van meer dan 500 km/u. Dat is ongeveer op hetzelfde niveau als het geclaimde record van SSC (508 km/u). John Hennessey dekt zich daarom alvast een beetje in door te zeggen dat de Venom F5 “meer is dan alleen snelheid en vermogen”. Hennessey zal volgend jaar een officiële top speed run doen. Die zal transparant zijn en geverifieerd worden door een onafhankelijke partij. Ze zeggen er nog net niet bij “in tegenstelling tot SSC.”

Acceleratie

Waar de Venom GT duidelijk een Lotus-basis had, maakt Hennessey deze keer gebruik van een eigen platform. Mede dankzij de koolstofvezel monocoque, die maar 86 kg weegt, komt het totale gewicht niet verder dan 1.360 kg. Met een vermogen van 1.843 pk kom je dan dus uit op 1,35 pk per kg. Dit zou genoeg moeten zijn om een sprint van 0-200 km/u te voltooien in een luttele 4,7 seconden. 0-100 km/u zou in 2,6 seconden achter de rug moeten zijn.

Design

Qua design is de auto in grote lijnen nog hetzelfde als het concept uit 2017. De grootste wijzingen zien we aan de achterkant. Daar is bijvoorbeeld de spoiler verdwenen. Daarnaast zien we nu niet meer drie geclusterde uitlaten á la Lexus LFA, maar vier hoger geplaatste uitlaten. Wat voor geluid daaruit komt, hoor je in de onderstaande video.

Prijs

Er zullen maar heel weinig mensen zijn die de waanzinnige snelheid van de Venom F5 ooit kunnen ervaren. Daar zijn meerdere redenen voor en één daarvan is dat Hennessey niet meer dan 24 stuks gaat bouwen van de Venom F5. Deze hebben allemaal een vanafprijs van €1,73 miljoen. Of je voor dat bedrag kunt claimen de snelste auto ter wereld te rijden is nog even afwachten.