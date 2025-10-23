Rolls-Royce viert 100-jarig jubileum met foute bak

Heb je 100 jaar aan inspiratie, kom je hier mee…

Terwijl BMW allemaal vergezochte jubileums viert, zoals het 35-jarig bestaan van de M5, heeft Rolls-Royce nu een écht iets te vieren. De Phantom bestaat namelijk 100 jaar. Kijk, dat is een mijlpaal.

De Phantom is niet 100 jaar onafgebroken in productie geweest, maar het is wel 100 jaar geleden dat de eerste Phantom verscheen. Deze had een enorme 7,7 liter zes-in-lijn onder de kap. En inmiddels zijn we bij de achtste generatie van de Phantom.

Het jubileumjaar loopt al op zijn einde, maar Rolls-Royce laat het 100-jarig bestaan van de Phantom toch niet ongemerkt voorbij gaan. Ze presenteren vandaag de Phantom Centenary Private Collection, een speciale oplage van 25 auto’s.

Voor het jubileummodel zou je een hele klassieke uitvoering verwachten, maar dat valt tegen. De Centenary lijkt veel meer geïnspireerd op de huidige smaak dan op het verleden. We zien heel weinig chroom en heel veel zwart. Het idee is dat de auto geïnspireerd is op zwart-films. Leuk bedacht, maar doodzonde. Er zijn zoveel mooie kleurencombinaties waar Rolls-Royce op terug had kunnen grijpen.

Ook in het interieur ontbreekt de klassieke uitstraling. Op de stoelen zijn weliswaar illustraties van oude Rolls-Royces en oude gebouwen aangebracht, maar het geheel oogt allemaal kil en modern. Bruin leer en hout is wat we willen zien in een jubileummodel!

Uiteraard heeft Rolls-Royce wel belachelijk veel tijd gestoken in deze special edition. Het bedenken en uitwerken van deze uitvoering heeft 40.000 uur gekost. Om de afbeeldingen op de achterbank te maken zijn 160.000 stiksels gebruikt. Nog een bijzonder detail: de Spirit of Ecstasy is gemaakt van massief goud.

De prijs is uiteraard niet bekendgemaakt. Deze auto zal ongetwijfeld absurd duur zijn. Maar goed, er komt maar één keer een special edition ter ere van het 100-jarig bestaan.